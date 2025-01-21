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Азербайджан и ACWA Power обсудили шаги по увеличению доли ВИЭ в энергетической экосистеме

Энергетика Материалы 21 января 2025 15:22 (UTC +04:00)
Азербайджан и ACWA Power обсудили шаги по увеличению доли ВИЭ в энергетической экосистеме
Фото: Микаил Джаббаров / Х

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ACWA Power обсудили шаги по увеличению доли ВИЭ в энергетической экосистеме.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с генеральным директором ACWA Power Марко Арчелли.

"Наши обсуждения были сосредоточены на увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергетической экосистеме Азербайджана, важности инициатив, реализованных в сотрудничестве с ACWA Power, а также совместных проектах", - говорится в публикации.

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