Экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha возобновлены в обычном режиме

БАКУ/Trend/ - Экспортные операции с платформы Alpha на крупнейшем азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз» возобновлены в обычном режиме, сообщилив ответ на запрос Trend в bp Azerbaijan.

«Что касается Upstream части «Шах Дениз», мы вернулись к нормальному уровню добычи и экспортных операций с платформы Alpha», — отметили в компании.

Напомним, что 7 января была обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал.

По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA были временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена.

С вечера 18 января была полностью устранена техническая проблема с подводным трубопроводом.

Расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря, «Шах Дениз» является одним из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.

Газ и конденсат с "Шах Дениз" добываются с декабря 2006 года, экспортируются с 2007 года в Грузию и Турцию, а с декабря 2020 года - в Европу.

Запасы "Шах Дениз" оценены в 1,2 трлн кубометров газа.