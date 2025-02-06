SOCAR и словенские компании обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере энергетики

БАКУ/Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и словенскими компаниями в сфере энергетики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR.

Как отмечается, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Совета директоров словенской компании “Petrol d.d.” Сашо Бергером и генеральным директором компании “Geoplin d.o.o.” Симоном Урбанклом.

На встрече была выражена удовлетворенность текущим уровнем сотрудничества между SOCAR и компаниями “Petrol d.d.” и “Geoplin d.o.o.”.

Стороны обсудили возможности расширения связей в различных направлениях энергетического сектора и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 1 августа 2024 года SOCAR начала поставки газа в Словению. Поставки газа осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании о расширении сотрудничества в области газоснабжения между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией Словении на рынке природного газа, подписанным 17 июля прошлого года.