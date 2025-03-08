Газопровод Ыгдыр-Нахчыван: новый этап в обеспечении энергобезопасности региона

БАКУ /Trend/ - Несколькими днями ранее состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван, фундамент которого был заложен главами Азербайджана и Турции в 2023 году. Таким образом, Нахчыван уже будет импортировать газ непосредственно из Турции, что сделает его энергоснабжение более стабильным и надежным. До этого газ в Нахчыван перекачивался из Ирана по трубопроводу Баку-Астара. Новый газопровод позволит устранить эту зависимость, а также еще больше укрепит энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. Поэтому газопровод Ыгдыр-Нахчыван как в экономическом, так и в геополитическом плане будет способствовать дальнейшему укреплению связей двух стран. Этот проект считается одним из важных не только для Азербайджана и Турции, но и для энергетической безопасности Южного Кавказа и Анатолийского региона.

По мнению экспертов, газопровод Ыгдыр-Нахчыван является одним из важных проектов, укрепляющих стабильность и диверсификацию энергоснабжения в регионе.

Экономист Эльдениз Амиров сказал в субботу Trend, что идея газопровода Ыгдыр-Нахчыван сформировалась в 2009 году.

По его словам, стратегическое значение этого вопроса всегда высоко оценивалось Азербайджаном.

"Несколько дней назад состоялось открытие этого трубопровода. Он сыграет роль в обеспечении высокого уровня экономической активности не только потребителей, но и хозяйствующих субъектов Нахчыванской Автономной Республики. Импорт 2 миллионов кубометров в день, 730 миллионов кубометров в год, безусловно, можно считать удовлетворительным для экономики Автономной Республики",- отметил он.

Экономист отметил, что в перспективе существует возможность увеличения мощности указанного трубопровода более чем вдвое.

"В то же время после открытия Зангезурского коридора этот трубопровод сможет доставлять азербайджанский газ через Нахчыван и Турцию в обратном направлении - в Турцию и Европу", - добавил он.

Э.Амиров также подчеркнул, что в среднесрочной перспективе могло бы быть целесообразным создание газохранилища в Нахчыванской Автономной Республике.

"Как известно, в Нахчыване есть соляные месторождения, и это является одним из немногих природных условий, используемых в мире при создании газохранилищ. При этом в Нахчыване также возможно создание изотермических хранилищ. В этой сфере в стране имеется достаточно специалистов", - добавил он.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов сказал в субботу Trend, что газопровод Ыгдыр-Нахчыван будет способствовать энергетической безопасности региона.

"Через этот трубопровод в Нахчыван будет транспортироваться около 750 миллионов кубометров газа в год, затем годовой объем газа будет увеличен вдвое, что позволит удовлетворить растущий спрос в Нахчыване", - сказал он.

"Кроме того, Нахчыван получит газ именно через братскую Турцию, что избавит от зависимости от одного источника. С другой стороны, прокладка таких трубопроводов важна с точки зрения энергоснабжения региона. Этот проект оценивается как вклад в энергетическую безопасность региона в целом. В будущем, особенно после ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора, он внесет особый вклад в развитие региона.

Данный трубопровод также будет выступать в качестве одного из основных проектов, демонстрирующих углубление отношений между Азербайджаном и Турцией. Более надежное и устойчивое газоснабжение Нахчывана положительно скажется как на развитии промышленности, так и на благосостоянии населения. Улучшится энергоснабжение промышленных предприятий, появятся новые инвестиционные возможности, повысится социальное благосостояние населения", - сказал он.

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