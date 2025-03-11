Испанская компания оценивает возможности установки систем освещения в Карабахе и Восточном Зангезуре (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Испанская компания оценивает возможности установки систем освещения в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сказал Trend представитель компании Alumbrado Tecnico Publico Игнасио Галанена, если будут предложения по Карабаху и Восточному Зангезуру, компания сможет предоставить услуги по установке там систем освещения.

Он рассказал о направлениях деятельности компании, отметил, что рассматриваются возможности сотрудничества с Азербайджаном.

"В основном мы реализуем проекты в сфере инфраструктуры, на курортах, в местах отдыха. Если будут предложения в Карабахе и Восточном Зангезуре, мы сможем провести соответствующие работы и на этих территориях, установив наши системы освещения. Мы еще не начали сотрудничество в этом направлении, но считаем, что при первой же возможности выиграем от взаимного сотрудничества. Цель нашего визита в Азербайджан заключается в том, чтобы в будущем наши возможности для совместного сотрудничества еще больше возросли", - сказал представитель компании.

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