Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 200 млн манатов

15 января 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в среду состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены два миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 13 февраля 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 15 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 09:32
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 января
Финансы 09:23
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,2 раза
Финансы 14 января 12:25
В Азербайджане подешевели драгоценные металлы
Финансы 14 января 09:40
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 января
Финансы 14 января 09:31
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Финансы 11 января 10:42
Лента новостей
Граждане Азербайджана стали меньше менять имена и фамилии (Эксклюзив)
Общество 18:23
Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Японии
Политика 18:22
Индия внедрит новейшую систему прогнозирования гроз и песчаных бурь
Другие страны 18:11
В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января
Общество 18:05
Самые необычные валюты в мире (ФОТО)
Интересное 18:02
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США 18:02
Международные резервы России за 2018 год выросли на 8,3%
Россия 18:00
Структурные реформы в Азербайджане внесут большой вклад в повышение эффективности местных институтов самоуправления - депутат
Политика 18:00
Проект «Южный газовый коридор» будет обсуждаться в Вене
Энергетика 17:59