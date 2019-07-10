Оборот по платежным картам в Азербайджане продолжает расти

БАКУ /Trend/ - В мае 2019 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,96 миллиарда манатов, что на 32,6 процента больше аналогичного показателя 2018 года, следует из отчета Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным отчета, общее число операций с платежными картами за отчетный период составило 12,498 миллиона операций (рост на 26,2 процента) на сумму 1,961 миллиарда манатов, в том числе 1,209 тысячи операций на сумму 109 миллионов манатов были осуществлены за пределами страны.

Количество операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 11,11 миллиона операций на сумму 1,82 миллиарда манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено почти 5,6 миллиона операций на сумму 1,35 миллиарда манатов, а посредством POS-терминалов – 1,45 миллиона операций на сумму 165 миллиона манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в мае 2019 года клиенты банков осуществили 1,38 миллиона операций на общую сумму 139 миллиона манатов. Свыше 329 тысяч операций на 59 миллионов манатов были осуществлены с помощью банкоматов внутри страны, 476 тысяч операций на 29 миллионов манатов – с помощью POS-терминалов внутри страны.

Число платежных карт, банкоматов и POS-терминалов

На конец мая 2019 года число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14,7 процента, до 6,97 миллиона карт.

Большая часть карт – 6,161 миллиона карт – относится к дебетовым, в частности 2,587 миллиона – к социальным картам, 2,124 миллиона – к зарплатным, 1,45 миллиона – к прочим. Количество кредитных карт за указанный период составило 806 тысяч.

На первое июня 2019 года в стране функционировали 2 568 банкомата, из них 1 376 – в Баку, 1 192 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов с начала 2019 года выросло на 66 единицы, или на 2,64 процента.

Число POS-терминалов в стране составило 66 426, из которых 41 035 установлены в Баку, 25 391 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов с начала 2019 года в Азербайджане увеличилось на 316 единиц, или на 0,48 процента.

Объем операций в банкоматах и POS-терминалах

В мае 2019 года на одну тысячу человек в Азербайджане приходилось 3,9 банкомата и 0,15 POS-терминала.

На один банкомат в апреле пришлось в среднем 2 315,3 операций на 549,507 тысячи манатов. Объем одной операции, приходящейся на один банкомат, составил 237,3 маната.

На один POS-терминал за тот же период пришлись в среднем 29,1 операций на 2 923,3 маната. Объем одной операции в POS-терминале составил 100,6 маната.

Официальный курс на десятое июля 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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