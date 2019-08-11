В Азербайджане увеличился общий объем депозитов

11 августа 2019 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общий объем депозитов в Азербайджане за июнь 2019 года составил 22,13 миллиарда манатов, что на 7,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБА).

По итогам июня 2019 года, депозиты в иностранной валюте составили 13,9 миллиарда манатов, что на 1,6 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

Также наблюдается значительный рост вкладов в национальной валюте. Объем увеличился на 23,3 процента по сравнению с июнем прошлого года, достигнув 8,2 миллиарда манатов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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