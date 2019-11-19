AFB Bank - один из лидеров среди банков, чаще всего выдающих бизнес-кредиты

19 ноября 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AFB Bank, который всегда предоставляет выгодные условия кредитования для своих клиентов, входит в число банков, выдающих бизнес-кредиты чаще всех.

В результате анализа кредитного портфеля банков в Азербайджане было установлено, что AFB Bank поднялся на второе место в стране по удельному весу бизнес-кредитов от кредитного портфеля в активах банка

Так, Банк является одним из 17 банков, имеющих более 50 процентов бизнес-кредитов от общего кредитного портфеля. Так, бизнес-кредиты составляют 76,48 процента от кредитного портфеля банка.

AFB Bank, придавая особое значение финансированию реального сектора, предоставляет льготные кредиты для развития малого и среднего предпринимательства. Банк оказывает финансовую поддержку физическим и юридическим лицам с годовой процентной ставкой от 15 процентов до 36 месяцев по типу бизнес-кредита.

В настоящее время одна из ведущих финансовых учреждений страны, функционирующих с 11 филиалами и пятью отделами, AFB Bank начал свою деятельность в феврале 2009 года. Подробнее о постоянно обновляемых услугах вы можете получить узнать на сайте, в call-центре (1545) или на страницах банка в различных социальных сетях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
AFB Bank сократил совокупные активы на 19%
Бизнес 24 июля 15:18
AFB Bank сократил чистую прибыль более чем втрое
Бизнес 24 июля 10:58
Fitch Ratings утвердил рейтинг азербайджанского AFB Bank на уровне «B»
Экономика 13 июля 15:13
В AFB Bank новые назначения
Бизнес 14 мая 14:25
Азербайджанский банк сократил чистую прибыль более чем в 47 раз
Финансы 2 мая 19:32
Стала известна стоимость сделки по продаже доли Gilan Holding в AFB Bank
Финансы 20 февраля 12:33
Лента новостей
Zenith Energy обнародовала доходы от продажи нефти из азербайджанских активов
Энергетика 14:09
Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к пассажирам междугородних автобусов
Общество 14:00
Cиявуш Новрузов: Необходимо разработать новый механизм исполнения судебных решений
Политика 13:56
Moody's: Экономика мира останется слабой в 2020 году
Финансы 13:55
Президент США знает причину закупки Анкарой российских С-400 – Эрдоган
Турция 13:52
В Узбекистане подписаны соглашения на $313 млн по итогам инвестфорума
Бизнес 13:49
На юге Казахстана обнаружено перспективное месторождение нефти
Энергетика 13:48
CinemaPlus создает условия для людей с ограниченными физическими возможностями
Социум 13:40
Турция представила США все доказательства надуманности т.н. "геноцида армян" - Эрдоган
В мире 13:40