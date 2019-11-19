AFB Bank - один из лидеров среди банков, чаще всего выдающих бизнес-кредиты

БАКУ /Trend/ - AFB Bank, который всегда предоставляет выгодные условия кредитования для своих клиентов, входит в число банков, выдающих бизнес-кредиты чаще всех.

В результате анализа кредитного портфеля банков в Азербайджане было установлено, что AFB Bank поднялся на второе место в стране по удельному весу бизнес-кредитов от кредитного портфеля в активах банка

Так, Банк является одним из 17 банков, имеющих более 50 процентов бизнес-кредитов от общего кредитного портфеля. Так, бизнес-кредиты составляют 76,48 процента от кредитного портфеля банка.

AFB Bank, придавая особое значение финансированию реального сектора, предоставляет льготные кредиты для развития малого и среднего предпринимательства. Банк оказывает финансовую поддержку физическим и юридическим лицам с годовой процентной ставкой от 15 процентов до 36 месяцев по типу бизнес-кредита.

В настоящее время одна из ведущих финансовых учреждений страны, функционирующих с 11 филиалами и пятью отделами, AFB Bank начал свою деятельность в феврале 2009 года. Подробнее о постоянно обновляемых услугах вы можете получить узнать на сайте, в call-центре (1545) или на страницах банка в различных социальных сетях.

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