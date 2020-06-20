Манат вырос по отношению к основным валютам (ОБЗОР)

БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 8 июня 1,7 15 июня - 9 июня 1,7 16 июня 1,7 10 июня 1,7 17 июня 1,7 11 июня 1,7 18 июня 1,7 12 июня 1,7 19 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,061 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9192 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,2 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 8 июня 1,9190 15 июня - 9 июня 1,9187 16 июня 1,9267 10 июня 1,9282 17 июня 1,9161 11 июня 1,9297 18 июня 1,9134 12 июня 1,9206 19 июня 1,9206 Средний курс за неделю 1,9232 Средний курс за неделю 1,9192

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю повысился на 0,0003 маната (1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0244 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,3 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 8 июня 0,0249 15 июня - 9 июня 0,0249 16 июня 0,0245 10 июня 0,0248 17 июня 0,0244 11 июня 0,0247 18 июня 0,0244 12 июня 0,0242 19 июня 0,0242 Средний курс за неделю 0,0247 Средний курс за неделю 0,0242

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0012 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2485 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,8 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 8 июня 0,2513 15 июня - 9 июня 0,2508 16 июня 0,2491 10 июня 0,2505 17 июня 0,2487 11 июня 0,2508 18 июня 0,2482 12 июня 0,2487 19 июня 0,2479 Средний курс за неделю 0,2504 Средний курс за неделю 0,2485

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)