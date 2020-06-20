Манат вырос по отношению к основным валютам (ОБЗОР)
БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
8 июня
|
1,7
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
1,7
|
16 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
17 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
12 июня
|
1,7
|
19 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,061 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9192 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,2 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
8 июня
|
1,9190
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
1,9187
|
16 июня
|
1,9267
|
10 июня
|
1,9282
|
17 июня
|
1,9161
|
11 июня
|
1,9297
|
18 июня
|
1,9134
|
12 июня
|
1,9206
|
19 июня
|
1,9206
|
Средний курс за неделю
|
1,9232
|
Средний курс за неделю
|
1,9192
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю повысился на 0,0003 маната (1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0244 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,3 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
8 июня
|
0,0249
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
0,0249
|
16 июня
|
0,0245
|
10 июня
|
0,0248
|
17 июня
|
0,0244
|
11 июня
|
0,0247
|
18 июня
|
0,0244
|
12 июня
|
0,0242
|
19 июня
|
0,0242
|
Средний курс за неделю
|
0,0247
|
Средний курс за неделю
|
0,0242
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0012 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2485 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,8 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
8 июня
|
0,2513
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
0,2508
|
16 июня
|
0,2491
|
10 июня
|
0,2505
|
17 июня
|
0,2487
|
11 июня
|
0,2508
|
18 июня
|
0,2482
|
12 июня
|
0,2487
|
19 июня
|
0,2479
|
Средний курс за неделю
|
0,2504
|
Средний курс за неделю
|
0,2485
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)