Центробанк Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) шестого июля проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ЦБА.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg с 11:00 по 11:15 по бакинскому времени в формате гибридного аукциона. На аукцион Центробанк планирует выставить 100 миллионов манатов, при этом сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 6,51 – 6,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. На сегодняшний день в Азербайджане действуют 26 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на третье июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)