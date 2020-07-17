SOCAR осуществила очередную выплату в размере $1,25 миллиона держателям облигаций

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 15 июля осуществила 15-й платеж держателям облигаций SOCAR в размере 1,25 миллиона долларов по процентам, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Capital.

Согласно информации, с учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR в настоящее время заработали в целом 18,75 миллиона долларов.

По данным SOCAR Capital, квартальные выплаты процентов по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов со сроком погашения пять лет, годовой доходностью пять процентов и выплатой процентов каждые три месяца уже переведены на счета держателей облигаций.

"Объем сделок на вторичном рынке превысил 190 миллионов долларов, количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг достигло 2,2 тысячи, что является самым востребованным корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже с момента ее запуска, и объем операций РЕПО превысил 36 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит посредством РЕПО-операции на выгодных условиях, а также привлечь кредит в национальной валюте под 15-16 процентов, заложив облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют пяти процентов своих доходов, а фактическая процентная ставка по полученному ими кредиту снижается до 9-10 процентов.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)