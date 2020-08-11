Цена на евро опустилась ниже отметки в 2 маната
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9979 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
11.08.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9979
|
-0,0067
|
0,0816
|
0,0947
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
-0,0001
|
-0,0009
|
-0,0030
|
1 турецкая лира
|
0,2326
|
-0,0003
|
-0,0151
|
-0,0778
|
1 австралийский доллар
|
1,2209
|
0,0033
|
0,0417
|
0,0635
|
1 аргентинский песо
|
0,0233
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0143
|
1 белорусский рубль
|
0,6939
|
0
|
-0,0058
|
-0,1355
|
1 бразильский реал
|
0,3102
|
-0,0024
|
-0,0079
|
-0,1236
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0964
|
-0,0001
|
-0,0043
|
-0,0167
|
100 южнокорейских вон
|
0,1435
|
0,0002
|
0,0022
|
0,0031
|
1 чешская крона
|
0,0763
|
0,0001
|
0,0045
|
0,0025
|
100 чилийских песо
|
0,2118
|
-0,0040
|
-0,0039
|
-0,0279
|
1 китайский юань
|
0,2446
|
0,0006
|
0,0019
|
0,0035
|
1 датская крона
|
0,2683
|
-0,0008
|
0,0110
|
0,0133
|
1 грузинский лари
|
0,5519
|
-0,0012
|
-0,0023
|
-0,0268
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2247
|
0,0031
|
0,0852
|
0,1618
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1944
|
0
|
0,0108
|
0,0172
|
1 швейцарский франк
|
1,858
|
-0,0035
|
0,0527
|
0,1127
|
1 израильский шекель
|
0,4989
|
0,0008
|
0,0065
|
0,0100
|
1 канадский доллар
|
1,2755
|
0,0047
|
0,0262
|
-0,0101
|
1 кувейтский динар
|
5,5575
|
-0,0058
|
0,0330
|
-0,0309
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0
|
0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0
|
0,0003
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4048
|
-0,0006
|
0,0065
|
-0,0012
|
1 мексиканский песо
|
0,0759
|
-0,0001
|
0,0012
|
-0,0116
|
1 молдавская лея
|
0,1029
|
0,0001
|
0,0037
|
0,0063
|
1 египетский фунт
|
0,1061
|
-0,0003
|
-0,0002
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,1888
|
0,0007
|
0,0100
|
-0,0017
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0
|
-0,0001
|
-0,0029
|
1 польский злотый
|
0,4543
|
0,0002
|
0,0259
|
0,0140
|
1 сингапурский доллар
|
1,2388
|
0,0003
|
0,0192
|
0,0083
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3915
|
-0,0071
|
0,0443
|
0,0522
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0615
|
-0,0001
|
-0,0016
|
-0,0063
|
100 японских иен
|
1,6026
|
-0,0047
|
0,0131
|
-0,0012
|
1 новозеландский доллар
|
1,126
|
0,0027
|
0,0121
|
0,0228
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili