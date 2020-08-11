Цена на евро опустилась ниже отметки в 2 маната

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9979 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 11.08.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9979 -0,0067 0,0816 0,0947 1 российский рубль 0,0231 -0,0001 -0,0009 -0,0030 1 турецкая лира 0,2326 -0,0003 -0,0151 -0,0778 1 австралийский доллар 1,2209 0,0033 0,0417 0,0635 1 аргентинский песо 0,0233 -0,0001 -0,0007 -0,0143 1 белорусский рубль 0,6939 0 -0,0058 -0,1355 1 бразильский реал 0,3102 -0,0024 -0,0079 -0,1236 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0964 -0,0001 -0,0043 -0,0167 100 южнокорейских вон 0,1435 0,0002 0,0022 0,0031 1 чешская крона 0,0763 0,0001 0,0045 0,0025 100 чилийских песо 0,2118 -0,0040 -0,0039 -0,0279 1 китайский юань 0,2446 0,0006 0,0019 0,0035 1 датская крона 0,2683 -0,0008 0,0110 0,0133 1 грузинский лари 0,5519 -0,0012 -0,0023 -0,0268 1 гонконгский доллар 0,2194 0,0001 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0001 -0,0014 1 британский фунт стерлингов 2,2247 0,0031 0,0852 0,1618 100 индонезийских рупий 0,0116 0 -0,0002 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1944 0 0,0108 0,0172 1 швейцарский франк 1,858 -0,0035 0,0527 0,1127 1 израильский шекель 0,4989 0,0008 0,0065 0,0100 1 канадский доллар 1,2755 0,0047 0,0262 -0,0101 1 кувейтский динар 5,5575 -0,0058 0,0330 -0,0309 1 казахский тенге 0,0041 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0219 0 0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1123 0 0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,4048 -0,0006 0,0065 -0,0012 1 мексиканский песо 0,0759 -0,0001 0,0012 -0,0116 1 молдавская лея 0,1029 0,0001 0,0037 0,0063 1 египетский фунт 0,1061 -0,0003 -0,0002 0,0034 1 норвежская крона 0,1888 0,0007 0,0100 -0,0017 100 узбекских сомов 0,0166 0 -0,0001 -0,0029 1 польский злотый 0,4543 0,0002 0,0259 0,0140 1 сингапурский доллар 1,2388 0,0003 0,0192 0,0083 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3915 -0,0071 0,0443 0,0522 1 тайваньский доллар 0,0578 0 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1648 -0,0001 -0,0001 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0615 -0,0001 -0,0016 -0,0063 100 японских иен 1,6026 -0,0047 0,0131 -0,0012 1 новозеландский доллар 1,126 0,0027 0,0121 0,0228

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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