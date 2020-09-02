На БФБ состоялся очередной аукцион по размещению краткосрочных нот ЦБА

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) второго сентября состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 150 миллионов манатов и сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона по размещению облигаций 15 инвесторами были представлены 24 заказа по цене 99,5158 манат (6,26 процента). Общая сумма заказов составила 590,4 миллиона манатов.

Согласно решению ЦБА, средневзвешенная цена была определена в 99,5158 маната (6,26 процента). Объем размещенных нот в результате аукциона составил 150 миллионов манат.

Дата погашения - 30 сентября 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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