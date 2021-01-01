Всеобщее декларирование доходов и имущества вводится в Казахстане

Финансы 1 января 2021 17:27 (UTC+04:00)
Всеобщее декларирование доходов и имущества вводится в Казахстане

С 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование доходов и имущества, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всеобщее декларирование в Казахстане будет внедряться поэтапно.

На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругам.

На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги.

На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения.

С 1 января 2021 года представят входную декларацию: лица, занимающие ответственную государственную должность и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и их супруги; лица, приравненные к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций и их супруги; а также лица, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК, о выборах в РК и законами о противодействии коррупции, о банках и банковской деятельности РК, о страховой деятельности. Все вышеназванные лица должны будут отразить свои активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Всеобщее декларирование будет использоваться как инструмент для определения социальной поддержки населения и справедливого налогообложения. Также это необходимо для определения неформальной занятости, то есть, физических лиц, не отражающих свои реальные доходы. Всеобщее декларирование позволит снизить уровень коррупции за счет повышения эффективности контроля за незаконным обогащением отдельных лиц.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанцы вошли в список самых популярных музыкантов по данным TikTok
Азербайджанцы вошли в список самых популярных музыкантов по данным TikTok
Самой популярной песней в 2020 году в России стал трек азербайджанца
Самой популярной песней в 2020 году в России стал трек азербайджанца
Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО)
Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО) Культура 18:02
В Лейпциге сгорели семь джипов Бундесвера в новогоднюю ночь Европа 18:01
Франция ужесточит ограничения Европа 17:44
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 114 человек Общество 17:31
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций Бизнес 17:30
Проект Южного газового коридора важен для укрепления энергетической независимости Грузии - Турнава Энергетика 17:29
Всеобщее декларирование доходов и имущества вводится в Казахстане Финансы 17:27
ANAMA и МВД Азербайджана обратилось к населению Общество 17:10
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 16:55
Первый чай в свободной Шуше (ФОТО) Общество 16:27
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО) Социум 16:17
В Шуше восстановлено радио-телевещание (ФОТО) Общество 16:09
Во Франции три жандарма пострадали при попытке разгона вечеринки с участием 2 тыс. человек Европа 15:52
Ким Чен Ын написал северокорейцам письмо в Новый год вместо обращения Другие страны 15:35
Небоскреб Бурдж Халифа в новогоднюю ночь окрасился в цвета флага Азербайджана (ВИДЕО) Арабские страны 15:19
Неизвестные сожгли около 60 автомобилей в новогоднюю ночь на востоке Франции Европа 15:03
Из Германии в Азербайджан - музыка Победы от Нармин Наджафли (ВИДЕО) Культура 14:46
МИД Афганистана приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в Кабуле Политика 14:37
В Азербайджане к концу 2020 года вырос объем безналичных операций Финансы 14:31
Грузия покупает электроэнергию у России, Азербайджана и Турции - Министр Энергетика 14:13
753 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 14:11
Назван объем производства электроэнергии в Иране Энергетика 14:09
В Лос-Анджелесе вступил в силу запрет на продажу и производство вещей из натурального меха США 13:55
В Словакии максимально ужесточили ограничения из-за коронавируса Европа 13:43
TAP внесет вклад в экономическую безопасность и процветание Азербайджана - Ариэль Коэн Экономика 13:30
США проголосовали против бюджета ООН из-за антисемитизма и антииранских санкций Финансы 13:20
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом Россия 13:02
Генассамблея ООН утвердила бюджет на 2021 год Финансы 12:45
Власти китайского Хэйхэ запретили жителям улетать из города Другие страны 12:27
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане Общество 12:09
Минобороны Японии намерено разработать беспилотный истребитель к 2035 году Другие страны 12:01
МОК представил пиктограммы видов спорта на Олимпийских играх 2022 года Спорт 11:39
На портале Azexport продажи превысили $40 млн Бизнес 11:15
Завершается разработка программы сотрудничества Азербайджана с FAO на период 2021-2025 годов Бизнес 11:15
Послы США в Грузии поздравили граждан Грузии с Новым годом Грузия 11:14
Зариф выразил надежду, что 2021 год станет годом мира и здоровья Политика 11:13
Беларусь передала председательство в ЕАЭС Казахстану Казахстан 11:10
Число заражений коронавирусом в мире превысило 83,4 млн В мире 10:51
Новогодняя ночь в Нью-Дели стала самой холодной за 15 лет Другие страны 10:28
Вучич запустил газопровод "Балканский поток" в Сербии Энергетика 10:00
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности Энергетика 09:26
На Нью-Йоркской фондовой бирже прекратят торговлю акциями трех китайских компаний Финансы 09:25
Во Франции за сутки выявили почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 08:53
Ученые нашли связь между COVID-19 и повреждениями сосудов мозга В мире 08:31
Nissan планирует в 2021 году отказаться от сети продаж в некоторых странах Европы Другие страны 08:07
В Казахстане продолжают работу по составлению цифровых сельхозкарт Казахстан 07:45
Иран планирует построить порт на Макранском побережье с грузоподъемностью до 200 млн. тонн Экономика 07:30
Десять тонн грузинского меда вывезли на экспорт в Италию Грузия 07:15
Премьер Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени Европа 06:43
CNN: 140 республиканцев могут выступить против утверждения итогов выборов в Конгрессе США США 06:22
Трамп до конца марта продлил приостановку выдачи некоторых категорий рабочих виз США 05:58
Премьер Японии заявил о лидирующей роли страны в построении мирового порядка новой эпохи Другие страны 05:37
Во время бунта в полицейском участке в Колумбии пострадали 14 человек Другие страны 05:15
Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз Европа 04:48
Ги Пармелен вступил в должность президента Швейцарии Европа 04:31
Пикап перевернулся на юге Алжира, 20 человек погибли Другие страны 04:14
Свыше 22 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 03:49
В ноябре в Грузию из-за рубежа приехали 45 тысяч человек Грузия 03:30
В Ирландии вступили в действие жесткие карантинные ограничения Европа 03:09
У здания муниципальной полиции Афин произошел взрыв Европа 02:39
В Словакии с 1 января максимально ужесточают ограничения из-за коронавируса Европа 02:15
ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список препаратов, рекомендуемых для экстренного использования В мире 01:51
"Карабах - это Азербайджан" было ключевым посланием Президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года - Хикмет Гаджиев (ФОТО) Политика 01:32
Трамп заявил, что американскую вакцину от COVID-19 вскоре будут поставлять по всему миру США 01:24
В Microsoft сообщили, что хакеры получили доступ к данным о ее программном коде ИКТ 01:05
Президент Ильхам Алиев: Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами! Политика 00:51
Президент Ильхам Алиев: 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы Политика 00:51
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной Политика 00:42
Президент Ильхам Алиев: После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли Политика 00:41
Президент Ильхам Алиев: Никому не удалось принудить нас к невыгодному нам варианту мирного договора Политика 00:35
Президент Ильхам Алиев: Мое слово обладает той же силой, что и моя подпись Политика 00:31
Президент Ильхам Алиев: Я был готов ко всей этой клевете. У меня была одна цель – освободить наши земли от оккупации Политика 00:26
Президент Ильхам Алиев: Я разрушал желания некоторых стран. Потому что эти желания противоречили нашим национальным интересам Политика 00:22
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в меняющемся мире фактор силы уже официально вышел на передний план Политика 00:17
Президент Ильхам Алиев поздравил весь азербайджанский народ с исторической Победой Политика 00:13
ФБР проводит расследование в связи с порчей 500 доз вакцины от COVID-19 в Висконсине США 31 декабря 2020 23:42
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ВИДЕО) Политика 31 декабря 2020 23:26
В Бразилии обнаружили два случая заражения новым штаммом коронавируса Другие страны 31 декабря 2020 23:08
На телеканале «CBC TV Azerbaijan» состоялся показ фильма Михаила Гусмана «Формула власти. Итоги 2020 года» (ФОТО) Политика 31 декабря 2020 22:47
За сутки в мире выявили более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 31 декабря 2020 22:42
В Турции вступил в силу комендантский час Турция 31 декабря 2020 22:21
В ноябре экономика Грузии сократилась на 7,7 процента Грузия 31 декабря 2020 22:09
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 128 человек Общество 31 декабря 2020 22:00
В Ташкенте началось строительство 8 км нового газопровода Узбекистан 31 декабря 2020 21:57
Завершился визит Хулуси Акара в Азербайджан (ФОТО) Политика 31 декабря 2020 21:49
Довлет Бахчалы поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 31 декабря 2020 21:35
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане Политика 31 декабря 2020 21:35
В Великобритании выявили рекордные 55,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 31 декабря 2020 21:22
Во Франции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса Европа 31 декабря 2020 21:01
Премьера грандиозного проекта Фаика Агаева! Победоносный Азербайджан, доблестная армия и единый народ (ВИДЕО) Культура 31 декабря 2020 20:55
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) Социум 31 декабря 2020 20:52
Президент Ильхам Алиев: Мы уже можем отправлять и принимать первые грузы из Азербайджана в Турцию через территорию Армении и Нахчывана Политика 31 декабря 2020 20:25
Председатель Управления мусульман Кавказа и руководители религиозных конфессий направили обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 31 декабря 2020 20:21
Карабахская Победа действительно имеет большое значение в истории Кавказа - Хулуси Акар Политика 31 декабря 2020 20:20
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Политика 31 декабря 2020 20:14
Размер ежемесячной пенсии семьям шехидов 20 января увеличен до 500 манатов Политика 31 декабря 2020 20:14
Утвержден государственный бюджет Азербайджана на 2021 год Политика 31 декабря 2020 20:11
Турецкий солдат выполнит поставленную перед ним задачу в Азербайджане - Эрдоган Политика 31 декабря 2020 20:08
Президент Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджане Политика 31 декабря 2020 20:04
Ряд сотрудников Минтруда и социальной защиты населения награждены медалью "Терегги" Политика 31 декабря 2020 20:04
Все новости