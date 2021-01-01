Всеобщее декларирование доходов и имущества вводится в Казахстане

С 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование доходов и имущества, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всеобщее декларирование в Казахстане будет внедряться поэтапно.

На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругам.

На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги.

На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения.

С 1 января 2021 года представят входную декларацию: лица, занимающие ответственную государственную должность и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и их супруги; лица, приравненные к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций и их супруги; а также лица, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК, о выборах в РК и законами о противодействии коррупции, о банках и банковской деятельности РК, о страховой деятельности. Все вышеназванные лица должны будут отразить свои активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Всеобщее декларирование будет использоваться как инструмент для определения социальной поддержки населения и справедливого налогообложения. Также это необходимо для определения неформальной занятости, то есть, физических лиц, не отражающих свои реальные доходы. Всеобщее декларирование позволит снизить уровень коррупции за счет повышения эффективности контроля за незаконным обогащением отдельных лиц.