Азербайджанская страховая компания включена в реестр членов БОС

БАКУ /Trend/ - Страховая компания "Bakı Sığorta" включена в реестр Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бюро, Bakı Sığorta будет оказывать услуги по обязательному страхованию недвижимости, страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости и обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

В БОС отметили, что количество страховых компаний, являющихся членами Бюро обязательного страхования достигло 16.

Отметим, что с 16 декабря 2020 года согласно решению Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА), являющегося регулятором страхового рынка, размер членского взноса страховщика, подавшего заявку на участие в БОС, составляет 200 тысяч манатов.

Напомним, что на данный момент в Азербайджане из 16 страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление обязательных видов страхования, четыре - задействованы в области страхования жизни, а 12 – в сфере non-life страхования.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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