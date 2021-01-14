В Грузии предприятия производящие продукты питания получат субсидии на электроэнергию

Государство покроет 50% разницы между тарифом на электроэнергию 2020 года и возросшим тарифом 2021 года, сообщает минэкономики Грузии. Субсидия коснется предприятий, производящих продукты питания. Соответствующее распоряжение премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария уже вошло в силу, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Субсидия коснется предприятий, работающих в следующих отраслях:

Птицеводство;

Консервация и переработка мяса (в том числе домашних птиц);

Производство мясных продуктов;

Переработка и консервация рыбы, ракообразных и моллюсков;

Консервация и переработка картофеля;

Другие виды переработки овощей и фруктов;

Производство масла и жиров;

Производство маргарина и других пищевых жиров;

Переработка и производство молока и молочных продуктов;

Производство пшеничных продуктов;

Производство крахмала;

Производство хлеба и кондитерских изделий;

Производство макарон и пр.;

Производство сахара;

Производство специй;

Производство гомогенизированных питательных и диетических препаратов;

Производство готовых кормов для ферм и домашних животных;

Для получения субсидии предприниматели должны заполнить заявку на электронной платформе с 13 по 27 января 2021 года по ссылке https://registration.gov.ge/electricity.

Субсидия не пойдет на погашение уже существующих долгов. В случае уплаты полной суммы за потребление электроэнергии субсидируемая сумма останется на абонентском счету.

Напомним, что 29 декабря по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) для абонентов «Теласи» и «Energo Pro Georgia» выросли тарифы на электроэнергию. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.