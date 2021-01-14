В Грузии предприятия производящие продукты питания получат субсидии на электроэнергию
Государство покроет 50% разницы между тарифом на электроэнергию 2020 года и возросшим тарифом 2021 года, сообщает минэкономики Грузии. Субсидия коснется предприятий, производящих продукты питания. Соответствующее распоряжение премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария уже вошло в силу, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
Субсидия коснется предприятий, работающих в следующих отраслях:
Птицеводство;
Консервация и переработка мяса (в том числе домашних птиц);
Производство мясных продуктов;
Переработка и консервация рыбы, ракообразных и моллюсков;
Консервация и переработка картофеля;
Другие виды переработки овощей и фруктов;
Производство масла и жиров;
Производство маргарина и других пищевых жиров;
Переработка и производство молока и молочных продуктов;
Производство пшеничных продуктов;
Производство крахмала;
Производство хлеба и кондитерских изделий;
Производство макарон и пр.;
Производство сахара;
Производство специй;
Производство гомогенизированных питательных и диетических препаратов;
Производство готовых кормов для ферм и домашних животных;
Для получения субсидии предприниматели должны заполнить заявку на электронной платформе с 13 по 27 января 2021 года по ссылке https://registration.gov.ge/electricity.
Субсидия не пойдет на погашение уже существующих долгов. В случае уплаты полной суммы за потребление электроэнергии субсидируемая сумма останется на абонентском счету.
Напомним, что 29 декабря по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) для абонентов «Теласи» и «Energo Pro Georgia» выросли тарифы на электроэнергию. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.