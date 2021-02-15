Акции двух туркменских банков будут выставлены на торги

Финансы 15 февраля 2021 17:04 (UTC+04:00)
Акции двух туркменских банков будут выставлены на торги

БАКУ /Trend/ - Акции Акционерно-коммерческого банка Туркменистана «Халкбанк» и Акционерного коммерческого банка Туркменистана «Сенагат» выставлены на торги, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Отмечается, что акции выставлены на Акционерном обществе закрытого типа «Aşgabat gazna biržasy» (Ашхабадская фондовая биржа).

Ранее сообщалось, что банк «Рысгал» Туркменистана планирует привлечь крупные иностранные инвестиции. Банк также принял решение о повышении в нынешнем году уставного капитала до 200 миллионов туркменских манатов (57,084 миллионов долларов).

Сообщалось, что после завершения процедуры утверждения уставного капитала банка, акции в первую очередь будут предложены акционерам банка. При этом, нераспределенные акции будут выставлены на открытые торги АОЗТ «Ашхабадская фондовая биржа».

Согласно сообщению, в 2020 году для повышения уставного капитала банка «Рысгал» до 60 миллионов манатов (17,125 миллионов долларов) был объявлен пятый выпуск более 13 тысяч простых акций, стоимостью 1,5 тысячи туркменских манатов каждая (428,13 долларов).

Доля выпущенных акций была распределена между действующими акционерами банка, а остальная часть – выставлена на торги АОЗТ «Ашхабадская фондовая биржа».

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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