Манат укрепился к евро и лире

Финансы 1 марта 2021 09:42 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0531 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

01 марта 2021 г.:

26 февраля 2021 г.:

01 февраля 2021 г.:

01 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0531

2,0661

2,0622

1,8688

-0,0130

-0,0091

0,1843

1 российский рубль

0,0229

0,0229

0,0224

0,0255

0

0,0005

-0,0026

1 турецкая лира

0,2296

0,2298

0,2336

0,2733

-0,0002

-0,0040

-0,0437

1 австралийский доллар

1,3162

1,3321

1,3004

1,1088

-0,0159

0,0158

0,2074

1 аргентинский песо

0,0189

0,0189

0,0195

0,0274

0

-0,0006

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6523

0,6535

0,6483

0,7614

-0,0012

0,0040

-0,1091

1 бразильский реал

0,3034

0,308

0,3107

0,3785

-0,0046

-0,0073

-0,0751

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,113

0,1129

0,1125

0,1089

0,0001

0,0005

0,0041

100 южнокорейских вон

0,1515

0,1513

0,1519

0,1397

0,0002

-0,0004

0,0118

1 чешская крона

0,0785

0,0787

0,0792

0,0737

-0,0002

-0,0007

0,0048

100 чилийских песо

0,2344

0,2381

0,2321

0,2086

-0,0037

0,0023

0,0258

1 китайский юань

0,263

0,2627

0,2631

0,2425

0,0003

-0,0001

0,0205

1 датская крона

0,2761

0,2779

0,2773

0,2501

-0,0018

-0,0012

0,0260

1 грузинский лари

0,512

0,5112

0,5155

0,6086

0,0008

-0,0035

-0,0966

1 гонконгский доллар

0,2192

0,2192

0,2193

0,218

0

-0,0001

0,0012

1 индийская рупия

0,023

0,0233

0,0233

0,0236

-0,0003

-0,0003

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3751

2,3748

2,3349

2,19

0,0003

0,0402

0,1851

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0121

0,012

0

-0,0002

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2017

0,2045

0,2033

0,175

-0,0028

-0,0016

0,0267

1 швейцарский франк

1,8709

1,8765

1,9066

1,756

-0,0056

-0,0357

0,1149

1 израильский шекель

0,5136

0,5159

0,5177

0,4928

-0,0023

-0,0041

0,0208

1 канадский доллар

1,3378

1,3481

1,3307

1,2643

-0,0103

0,0071

0,0735

1 кувейтский динар

5,6121

5,6196

5,6147

5,5569

-0,0075

-0,0026

0,0552

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0045

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0203

0,0203

0,0202

0,0243

0

0,0001

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1125

0,1124

0,1129

-0,0002

-0,0001

-0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4193

0,4196

0,4208

0,4021

-0,0003

-0,0015

0,0172

1 мексиканский песо

0,0818

0,0812

0,0835

0,0871

0,0006

-0,0017

-0,0053

1 молдавская лея

0,0974

0,0977

0,0982

0,0958

-0,0003

-0,0008

0,0016

1 египетский фунт

0,1083

0,1084

0,1082

0,109

-0,0001

0,0001

-0,0007

1 норвежская крона

0,1971

0,1991

0,1984

0,1797

-0,0020

-0,0013

0,0174

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0178

0

-0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4546

0,4567

0,4563

0,4315

-0,0021

-0,0017

0,0231

1 сингапурский доллар

1,2774

1,2795

1,2787

1,2153

-0,0021

-0,0013

0,0621

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4531

0

0,0001

0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4468

2,4593

2,4494

2,3284

-0,0125

-0,0026

0,1184

1 тайваньский доллар

0,061

0,0611

0,0607

0,0561

-0,0001

0,0003

0,0049

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1756

0

-0,0001

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0609

0,0604

0,0693

-0,0001

0,0004

-0,0085

100 японских иен

1,595

1,6017

1,6242

1,5603

-0,0067

-0,0292

0,0347

1 новозеландский доллар

1,2353

1,2496

1,2234

1,0607

-0,0143

0,0119

0,1746

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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