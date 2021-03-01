Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0531 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 01 марта 2021 г.: 26 февраля 2021 г.: 01 февраля 2021 г.: 01 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0531 2,0661 2,0622 1,8688 -0,0130 -0,0091 0,1843 1 российский рубль 0,0229 0,0229 0,0224 0,0255 0 0,0005 -0,0026 1 турецкая лира 0,2296 0,2298 0,2336 0,2733 -0,0002 -0,0040 -0,0437 1 австралийский доллар 1,3162 1,3321 1,3004 1,1088 -0,0159 0,0158 0,2074 1 аргентинский песо 0,0189 0,0189 0,0195 0,0274 0 -0,0006 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6523 0,6535 0,6483 0,7614 -0,0012 0,0040 -0,1091 1 бразильский реал 0,3034 0,308 0,3107 0,3785 -0,0046 -0,0073 -0,0751 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,113 0,1129 0,1125 0,1089 0,0001 0,0005 0,0041 100 южнокорейских вон 0,1515 0,1513 0,1519 0,1397 0,0002 -0,0004 0,0118 1 чешская крона 0,0785 0,0787 0,0792 0,0737 -0,0002 -0,0007 0,0048 100 чилийских песо 0,2344 0,2381 0,2321 0,2086 -0,0037 0,0023 0,0258 1 китайский юань 0,263 0,2627 0,2631 0,2425 0,0003 -0,0001 0,0205 1 датская крона 0,2761 0,2779 0,2773 0,2501 -0,0018 -0,0012 0,0260 1 грузинский лари 0,512 0,5112 0,5155 0,6086 0,0008 -0,0035 -0,0966 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2192 0,2193 0,218 0 -0,0001 0,0012 1 индийская рупия 0,023 0,0233 0,0233 0,0236 -0,0003 -0,0003 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3751 2,3748 2,3349 2,19 0,0003 0,0402 0,1851 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0121 0,012 0 -0,0002 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2017 0,2045 0,2033 0,175 -0,0028 -0,0016 0,0267 1 швейцарский франк 1,8709 1,8765 1,9066 1,756 -0,0056 -0,0357 0,1149 1 израильский шекель 0,5136 0,5159 0,5177 0,4928 -0,0023 -0,0041 0,0208 1 канадский доллар 1,3378 1,3481 1,3307 1,2643 -0,0103 0,0071 0,0735 1 кувейтский динар 5,6121 5,6196 5,6147 5,5569 -0,0075 -0,0026 0,0552 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,0203 0,0202 0,0243 0 0,0001 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1125 0,1124 0,1129 -0,0002 -0,0001 -0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4193 0,4196 0,4208 0,4021 -0,0003 -0,0015 0,0172 1 мексиканский песо 0,0818 0,0812 0,0835 0,0871 0,0006 -0,0017 -0,0053 1 молдавская лея 0,0974 0,0977 0,0982 0,0958 -0,0003 -0,0008 0,0016 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,1082 0,109 -0,0001 0,0001 -0,0007 1 норвежская крона 0,1971 0,1991 0,1984 0,1797 -0,0020 -0,0013 0,0174 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0178 0 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4546 0,4567 0,4563 0,4315 -0,0021 -0,0017 0,0231 1 сингапурский доллар 1,2774 1,2795 1,2787 1,2153 -0,0021 -0,0013 0,0621 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4531 0 0,0001 0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4468 2,4593 2,4494 2,3284 -0,0125 -0,0026 0,1184 1 тайваньский доллар 0,061 0,0611 0,0607 0,0561 -0,0001 0,0003 0,0049 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0609 0,0604 0,0693 -0,0001 0,0004 -0,0085 100 японских иен 1,595 1,6017 1,6242 1,5603 -0,0067 -0,0292 0,0347 1 новозеландский доллар 1,2353 1,2496 1,2234 1,0607 -0,0143 0,0119 0,1746

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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