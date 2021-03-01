Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0531 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
01 марта 2021 г.:
|
26 февраля 2021 г.:
|
01 февраля 2021 г.:
|
01 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0531
|
2,0661
|
2,0622
|
1,8688
|
-0,0130
|
-0,0091
|
0,1843
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0224
|
0,0255
|
0
|
0,0005
|
-0,0026
|
1 турецкая лира
|
0,2296
|
0,2298
|
0,2336
|
0,2733
|
-0,0002
|
-0,0040
|
-0,0437
|
1 австралийский доллар
|
1,3162
|
1,3321
|
1,3004
|
1,1088
|
-0,0159
|
0,0158
|
0,2074
|
1 аргентинский песо
|
0,0189
|
0,0189
|
0,0195
|
0,0274
|
0
|
-0,0006
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6523
|
0,6535
|
0,6483
|
0,7614
|
-0,0012
|
0,0040
|
-0,1091
|
1 бразильский реал
|
0,3034
|
0,308
|
0,3107
|
0,3785
|
-0,0046
|
-0,0073
|
-0,0751
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,113
|
0,1129
|
0,1125
|
0,1089
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0041
|
100 южнокорейских вон
|
0,1515
|
0,1513
|
0,1519
|
0,1397
|
0,0002
|
-0,0004
|
0,0118
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
0,0787
|
0,0792
|
0,0737
|
-0,0002
|
-0,0007
|
0,0048
|
100 чилийских песо
|
0,2344
|
0,2381
|
0,2321
|
0,2086
|
-0,0037
|
0,0023
|
0,0258
|
1 китайский юань
|
0,263
|
0,2627
|
0,2631
|
0,2425
|
0,0003
|
-0,0001
|
0,0205
|
1 датская крона
|
0,2761
|
0,2779
|
0,2773
|
0,2501
|
-0,0018
|
-0,0012
|
0,0260
|
1 грузинский лари
|
0,512
|
0,5112
|
0,5155
|
0,6086
|
0,0008
|
-0,0035
|
-0,0966
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2192
|
0,2193
|
0,218
|
0
|
-0,0001
|
0,0012
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0236
|
-0,0003
|
-0,0003
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3751
|
2,3748
|
2,3349
|
2,19
|
0,0003
|
0,0402
|
0,1851
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0121
|
0,012
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2017
|
0,2045
|
0,2033
|
0,175
|
-0,0028
|
-0,0016
|
0,0267
|
1 швейцарский франк
|
1,8709
|
1,8765
|
1,9066
|
1,756
|
-0,0056
|
-0,0357
|
0,1149
|
1 израильский шекель
|
0,5136
|
0,5159
|
0,5177
|
0,4928
|
-0,0023
|
-0,0041
|
0,0208
|
1 канадский доллар
|
1,3378
|
1,3481
|
1,3307
|
1,2643
|
-0,0103
|
0,0071
|
0,0735
|
1 кувейтский динар
|
5,6121
|
5,6196
|
5,6147
|
5,5569
|
-0,0075
|
-0,0026
|
0,0552
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0203
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
0,0001
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1129
|
-0,0002
|
-0,0001
|
-0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4193
|
0,4196
|
0,4208
|
0,4021
|
-0,0003
|
-0,0015
|
0,0172
|
1 мексиканский песо
|
0,0818
|
0,0812
|
0,0835
|
0,0871
|
0,0006
|
-0,0017
|
-0,0053
|
1 молдавская лея
|
0,0974
|
0,0977
|
0,0982
|
0,0958
|
-0,0003
|
-0,0008
|
0,0016
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,1082
|
0,109
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,1971
|
0,1991
|
0,1984
|
0,1797
|
-0,0020
|
-0,0013
|
0,0174
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4546
|
0,4567
|
0,4563
|
0,4315
|
-0,0021
|
-0,0017
|
0,0231
|
1 сингапурский доллар
|
1,2774
|
1,2795
|
1,2787
|
1,2153
|
-0,0021
|
-0,0013
|
0,0621
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
0,0001
|
0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4468
|
2,4593
|
2,4494
|
2,3284
|
-0,0125
|
-0,0026
|
0,1184
|
1 тайваньский доллар
|
0,061
|
0,0611
|
0,0607
|
0,0561
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0049
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0604
|
0,0693
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0085
|
100 японских иен
|
1,595
|
1,6017
|
1,6242
|
1,5603
|
-0,0067
|
-0,0292
|
0,0347
|
1 новозеландский доллар
|
1,2353
|
1,2496
|
1,2234
|
1,0607
|
-0,0143
|
0,0119
|
0,1746
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni