Манат укрепился к лире и стабилен к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 08 апреля 2021 г.: 07 апреля 2021 г.: 07 марта 2021 г.: 08 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0182 2,0182 2,0327 1,8473 0 -0,0145 0,1709 1 российский рубль 0,0221 0,022 0,0228 0,0225 0,0001 -0,0007 -0,0004 1 турецкая лира 0,208 0,2084 0,2261 0,2509 -0,0004 -0,0181 -0,0429 1 австралийский доллар 1,296 1,3014 1,3103 1,0427 -0,0054 -0,0143 0,2533 1 аргентинский песо 0,0184 0,0184 0,0188 0,0261 0 -0,0004 -0,0077 1 белорусский рубль 0,638 0,6409 0,6518 0,6651 -0,0029 -0,0138 -0,0271 1 бразильский реал 0,3027 0,304 0,2999 0,3254 -0,0013 0,0028 -0,0227 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1168 0,1172 0,1109 0,0928 -0,0004 0,0059 0,0240 100 южнокорейских вон 0,1521 0,1524 0,1506 0,1395 -0,0003 0,0015 0,0126 1 чешская крона 0,078 0,0776 0,0774 0,068 0,0004 0,0006 0,0100 100 чилийских песо 0,2384 0,237 0,2342 0,199 0,0014 0,0042 0,0394 1 китайский юань 0,2596 0,2599 0,2626 0,2406 -0,0003 -0,0030 0,0190 1 датская крона 0,2713 0,2714 0,2734 0,2474 -0,0001 -0,0021 0,0239 1 грузинский лари 0,497 0,499 0,5133 0,5338 -0,0020 -0,0163 -0,0368 1 гонконгский доллар 0,2184 0,2185 0,2191 0,2193 -0,0001 -0,0007 -0,0009 1 индийская рупия 0,0228 0,0231 0,0233 0,0224 -0,0003 -0,0005 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3396 2,3513 2,3622 2,0938 -0,0117 -0,0226 0,2458 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0105 0 -0,0002 0,0012 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1972 0,1973 0,1998 0,1687 -0,0001 -0,0026 0,0285 1 швейцарский франк 1,8294 1,8263 1,8298 1,7492 0,0031 -0,0004 0,0802 1 израильский шекель 0,5172 0,5159 0,5125 0,4746 0,0013 0,0047 0,0426 1 канадский доллар 1,3484 1,3512 1,3427 1,211 -0,0028 0,0057 0,1374 1 кувейтский динар 5,6319 5,6263 5,6178 5,4586 0,0056 0,0141 0,1733 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,0041 0,0039 0 -0,0002 0 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0 0 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1127 0,1121 0,1123 -0,0004 0,0002 0 1 малайзийский ринггит 0,4109 0,4119 0,4175 0,3922 -0,0010 -0,0066 0,0187 1 мексиканский песо 0,0843 0,0843 0,0805 0,0696 0 0,0038 0,0147 1 молдавская лея 0,0946 0,0943 0,0969 0,0915 0,0003 -0,0023 0,0031 1 египетский фунт 0,1081 0,1083 0,1083 0,108 -0,0002 -0,0002 0,0001 1 норвежская крона 0,2007 0,2003 0,1977 0,1653 0,0004 0,0030 0,0354 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0177 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4414 0,4396 0,4454 0,4078 0,0018 -0,0040 0,0336 1 сингапурский доллар 1,2681 1,2699 1,2702 1,1909 -0,0018 -0,0021 0,0772 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4519 0 0,0001 0,0014 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4224 2,4154 2,4408 2,3152 0,0070 -0,0184 0,1072 1 тайваньский доллар 0,0598 0,0597 0,0609 0,0565 0,0001 -0,0011 0,0033 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1505 0,1662 0 -0,0001 -0,0158 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0612 0,0614 0,0628 -0,0004 -0,0006 -0,0020 100 японских иен 1,5493 1,549 1,573 1,5607 0,0003 -0,0237 -0,0114 1 новозеландский доллар 1,1935 1,1995 1,2185 1,0132 -0,0060 -0,0250 0,1803

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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