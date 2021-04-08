Манат укрепился к лире и стабилен к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
08 апреля 2021 г.:
|
07 апреля 2021 г.:
|
07 марта 2021 г.:
|
08 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0182
|
2,0182
|
2,0327
|
1,8473
|
0
|
-0,0145
|
0,1709
|
1 российский рубль
|
0,0221
|
0,022
|
0,0228
|
0,0225
|
0,0001
|
-0,0007
|
-0,0004
|
1 турецкая лира
|
0,208
|
0,2084
|
0,2261
|
0,2509
|
-0,0004
|
-0,0181
|
-0,0429
|
1 австралийский доллар
|
1,296
|
1,3014
|
1,3103
|
1,0427
|
-0,0054
|
-0,0143
|
0,2533
|
1 аргентинский песо
|
0,0184
|
0,0184
|
0,0188
|
0,0261
|
0
|
-0,0004
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,638
|
0,6409
|
0,6518
|
0,6651
|
-0,0029
|
-0,0138
|
-0,0271
|
1 бразильский реал
|
0,3027
|
0,304
|
0,2999
|
0,3254
|
-0,0013
|
0,0028
|
-0,0227
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1168
|
0,1172
|
0,1109
|
0,0928
|
-0,0004
|
0,0059
|
0,0240
|
100 южнокорейских вон
|
0,1521
|
0,1524
|
0,1506
|
0,1395
|
-0,0003
|
0,0015
|
0,0126
|
1 чешская крона
|
0,078
|
0,0776
|
0,0774
|
0,068
|
0,0004
|
0,0006
|
0,0100
|
100 чилийских песо
|
0,2384
|
0,237
|
0,2342
|
0,199
|
0,0014
|
0,0042
|
0,0394
|
1 китайский юань
|
0,2596
|
0,2599
|
0,2626
|
0,2406
|
-0,0003
|
-0,0030
|
0,0190
|
1 датская крона
|
0,2713
|
0,2714
|
0,2734
|
0,2474
|
-0,0001
|
-0,0021
|
0,0239
|
1 грузинский лари
|
0,497
|
0,499
|
0,5133
|
0,5338
|
-0,0020
|
-0,0163
|
-0,0368
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
0,2185
|
0,2191
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0009
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0231
|
0,0233
|
0,0224
|
-0,0003
|
-0,0005
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3396
|
2,3513
|
2,3622
|
2,0938
|
-0,0117
|
-0,0226
|
0,2458
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0105
|
0
|
-0,0002
|
0,0012
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1972
|
0,1973
|
0,1998
|
0,1687
|
-0,0001
|
-0,0026
|
0,0285
|
1 швейцарский франк
|
1,8294
|
1,8263
|
1,8298
|
1,7492
|
0,0031
|
-0,0004
|
0,0802
|
1 израильский шекель
|
0,5172
|
0,5159
|
0,5125
|
0,4746
|
0,0013
|
0,0047
|
0,0426
|
1 канадский доллар
|
1,3484
|
1,3512
|
1,3427
|
1,211
|
-0,0028
|
0,0057
|
0,1374
|
1 кувейтский динар
|
5,6319
|
5,6263
|
5,6178
|
5,4586
|
0,0056
|
0,0141
|
0,1733
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,0041
|
0,0039
|
0
|
-0,0002
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0
|
0
|
0
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1127
|
0,1121
|
0,1123
|
-0,0004
|
0,0002
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4109
|
0,4119
|
0,4175
|
0,3922
|
-0,0010
|
-0,0066
|
0,0187
|
1 мексиканский песо
|
0,0843
|
0,0843
|
0,0805
|
0,0696
|
0
|
0,0038
|
0,0147
|
1 молдавская лея
|
0,0946
|
0,0943
|
0,0969
|
0,0915
|
0,0003
|
-0,0023
|
0,0031
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1083
|
0,1083
|
0,108
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0001
|
1 норвежская крона
|
0,2007
|
0,2003
|
0,1977
|
0,1653
|
0,0004
|
0,0030
|
0,0354
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0177
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4414
|
0,4396
|
0,4454
|
0,4078
|
0,0018
|
-0,0040
|
0,0336
|
1 сингапурский доллар
|
1,2681
|
1,2699
|
1,2702
|
1,1909
|
-0,0018
|
-0,0021
|
0,0772
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4519
|
0
|
0,0001
|
0,0014
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4224
|
2,4154
|
2,4408
|
2,3152
|
0,0070
|
-0,0184
|
0,1072
|
1 тайваньский доллар
|
0,0598
|
0,0597
|
0,0609
|
0,0565
|
0,0001
|
-0,0011
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1662
|
0
|
-0,0001
|
-0,0158
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0612
|
0,0614
|
0,0628
|
-0,0004
|
-0,0006
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5493
|
1,549
|
1,573
|
1,5607
|
0,0003
|
-0,0237
|
-0,0114
|
1 новозеландский доллар
|
1,1935
|
1,1995
|
1,2185
|
1,0132
|
-0,0060
|
-0,0250
|
0,1803
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni