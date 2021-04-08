Манат укрепился к лире и стабилен к евро

Финансы 8 апреля 2021 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепился к лире и стабилен к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

08 апреля 2021 г.:

07 апреля 2021 г.:

07 марта 2021 г.:

08 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0182

2,0182

2,0327

1,8473

0

-0,0145

0,1709

1 российский рубль

0,0221

0,022

0,0228

0,0225

0,0001

-0,0007

-0,0004

1 турецкая лира

0,208

0,2084

0,2261

0,2509

-0,0004

-0,0181

-0,0429

1 австралийский доллар

1,296

1,3014

1,3103

1,0427

-0,0054

-0,0143

0,2533

1 аргентинский песо

0,0184

0,0184

0,0188

0,0261

0

-0,0004

-0,0077

1 белорусский рубль

0,638

0,6409

0,6518

0,6651

-0,0029

-0,0138

-0,0271

1 бразильский реал

0,3027

0,304

0,2999

0,3254

-0,0013

0,0028

-0,0227

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1168

0,1172

0,1109

0,0928

-0,0004

0,0059

0,0240

100 южнокорейских вон

0,1521

0,1524

0,1506

0,1395

-0,0003

0,0015

0,0126

1 чешская крона

0,078

0,0776

0,0774

0,068

0,0004

0,0006

0,0100

100 чилийских песо

0,2384

0,237

0,2342

0,199

0,0014

0,0042

0,0394

1 китайский юань

0,2596

0,2599

0,2626

0,2406

-0,0003

-0,0030

0,0190

1 датская крона

0,2713

0,2714

0,2734

0,2474

-0,0001

-0,0021

0,0239

1 грузинский лари

0,497

0,499

0,5133

0,5338

-0,0020

-0,0163

-0,0368

1 гонконгский доллар

0,2184

0,2185

0,2191

0,2193

-0,0001

-0,0007

-0,0009

1 индийская рупия

0,0228

0,0231

0,0233

0,0224

-0,0003

-0,0005

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3396

2,3513

2,3622

2,0938

-0,0117

-0,0226

0,2458

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0105

0

-0,0002

0,0012

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1972

0,1973

0,1998

0,1687

-0,0001

-0,0026

0,0285

1 швейцарский франк

1,8294

1,8263

1,8298

1,7492

0,0031

-0,0004

0,0802

1 израильский шекель

0,5172

0,5159

0,5125

0,4746

0,0013

0,0047

0,0426

1 канадский доллар

1,3484

1,3512

1,3427

1,211

-0,0028

0,0057

0,1374

1 кувейтский динар

5,6319

5,6263

5,6178

5,4586

0,0056

0,0141

0,1733

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,0041

0,0039

0

-0,0002

0

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,02

0,02

0

0

0

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1127

0,1121

0,1123

-0,0004

0,0002

0

1 малайзийский ринггит

0,4109

0,4119

0,4175

0,3922

-0,0010

-0,0066

0,0187

1 мексиканский песо

0,0843

0,0843

0,0805

0,0696

0

0,0038

0,0147

1 молдавская лея

0,0946

0,0943

0,0969

0,0915

0,0003

-0,0023

0,0031

1 египетский фунт

0,1081

0,1083

0,1083

0,108

-0,0002

-0,0002

0,0001

1 норвежская крона

0,2007

0,2003

0,1977

0,1653

0,0004

0,0030

0,0354

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0177

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4414

0,4396

0,4454

0,4078

0,0018

-0,0040

0,0336

1 сингапурский доллар

1,2681

1,2699

1,2702

1,1909

-0,0018

-0,0021

0,0772

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4519

0

0,0001

0,0014

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4224

2,4154

2,4408

2,3152

0,0070

-0,0184

0,1072

1 тайваньский доллар

0,0598

0,0597

0,0609

0,0565

0,0001

-0,0011

0,0033

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1505

0,1662

0

-0,0001

-0,0158

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0612

0,0614

0,0628

-0,0004

-0,0006

-0,0020

100 японских иен

1,5493

1,549

1,573

1,5607

0,0003

-0,0237

-0,0114

1 новозеландский доллар

1,1935

1,1995

1,2185

1,0132

-0,0060

-0,0250

0,1803

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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