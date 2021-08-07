На этой неделе драгметаллы в Азербайджане незначительно подешевели (ОБЗОР)

Финансы 7 августа 2021 11:16 (UTC+04:00)
На этой неделе драгметаллы в Азербайджане незначительно подешевели (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 20,107 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3075,453 маната, что на 0,1 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота

26 июля

3070,62

02 августа

3078,777

27 июля

3058,18

03 августа

3079,68

28 июля

3070,25

04 августа

3081,22

29 июля

3085,83

05 августа

3078,92

30 июля

3106,71

06 августа

3058,67

Средняя стоимость за неделю

3078,318

Средняя стоимость за неделю

3075,453

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,6357 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 43,175 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра

26 июля

42,978

02 августа

43,3379

27 июля

42,885

03 августа

43,0882

28 июля

42,2165

04 августа

43,5498

29 июля

42,8565

05 августа

43,197

30 июля

43,4848

06 августа

42,7022

Средняя стоимость за неделю

42,884

Средняя стоимость за неделю

43,175

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 88,856 маната (4,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1765,391 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины

26 июля

1813,83

02 августа

1798,566

27 июля

1811,72

03 августа

1795,48

28 июля

1809,91

04 августа

1789,73

29 июля

1828,65

05 августа

1733,47

30 июля

1794,47

06 августа

1709,71

Средняя стоимость за неделю

1811,716

Средняя стоимость за неделю

1765,391

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 54,156 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4532,425 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия

26 июля

4543,17

02 августа

4566,336

27 июля

4493,17

03 августа

4560,49

28 июля

4472,05

04 августа

4514,69

29 июля

4494,44

05 августа

4508,43

30 июля

4506,16

06 августа

4512,18

Средняя стоимость за неделю

4501,798

Средняя стоимость за неделю

4532,425

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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