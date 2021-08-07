На этой неделе драгметаллы в Азербайджане незначительно подешевели (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 20,107 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3075,453 маната, что на 0,1 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
26 июля
|
3070,62
|
02 августа
|
3078,777
|
27 июля
|
3058,18
|
03 августа
|
3079,68
|
28 июля
|
3070,25
|
04 августа
|
3081,22
|
29 июля
|
3085,83
|
05 августа
|
3078,92
|
30 июля
|
3106,71
|
06 августа
|
3058,67
|
Средняя стоимость за неделю
|
3078,318
|
Средняя стоимость за неделю
|
3075,453
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,6357 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 43,175 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
26 июля
|
42,978
|
02 августа
|
43,3379
|
27 июля
|
42,885
|
03 августа
|
43,0882
|
28 июля
|
42,2165
|
04 августа
|
43,5498
|
29 июля
|
42,8565
|
05 августа
|
43,197
|
30 июля
|
43,4848
|
06 августа
|
42,7022
|
Средняя стоимость за неделю
|
42,884
|
Средняя стоимость за неделю
|
43,175
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 88,856 маната (4,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1765,391 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
26 июля
|
1813,83
|
02 августа
|
1798,566
|
27 июля
|
1811,72
|
03 августа
|
1795,48
|
28 июля
|
1809,91
|
04 августа
|
1789,73
|
29 июля
|
1828,65
|
05 августа
|
1733,47
|
30 июля
|
1794,47
|
06 августа
|
1709,71
|
Средняя стоимость за неделю
|
1811,716
|
Средняя стоимость за неделю
|
1765,391
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 54,156 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4532,425 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
26 июля
|
4543,17
|
02 августа
|
4566,336
|
27 июля
|
4493,17
|
03 августа
|
4560,49
|
28 июля
|
4472,05
|
04 августа
|
4514,69
|
29 июля
|
4494,44
|
05 августа
|
4508,43
|
30 июля
|
4506,16
|
06 августа
|
4512,18
|
Средняя стоимость за неделю
|
4501,798
|
Средняя стоимость за неделю
|
4532,425
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni