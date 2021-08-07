На этой неделе драгметаллы в Азербайджане незначительно подешевели (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 20,107 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3075,453 маната, что на 0,1 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 26 июля 3070,62 02 августа 3078,777 27 июля 3058,18 03 августа 3079,68 28 июля 3070,25 04 августа 3081,22 29 июля 3085,83 05 августа 3078,92 30 июля 3106,71 06 августа 3058,67 Средняя стоимость за неделю 3078,318 Средняя стоимость за неделю 3075,453

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,6357 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 43,175 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 26 июля 42,978 02 августа 43,3379 27 июля 42,885 03 августа 43,0882 28 июля 42,2165 04 августа 43,5498 29 июля 42,8565 05 августа 43,197 30 июля 43,4848 06 августа 42,7022 Средняя стоимость за неделю 42,884 Средняя стоимость за неделю 43,175

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 88,856 маната (4,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1765,391 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 26 июля 1813,83 02 августа 1798,566 27 июля 1811,72 03 августа 1795,48 28 июля 1809,91 04 августа 1789,73 29 июля 1828,65 05 августа 1733,47 30 июля 1794,47 06 августа 1709,71 Средняя стоимость за неделю 1811,716 Средняя стоимость за неделю 1765,391

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 54,156 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4532,425 маната, что на 0,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 26 июля 4543,17 02 августа 4566,336 27 июля 4493,17 03 августа 4560,49 28 июля 4472,05 04 августа 4514,69 29 июля 4494,44 05 августа 4508,43 30 июля 4506,16 06 августа 4512,18 Средняя стоимость за неделю 4501,798 Средняя стоимость за неделю 4532,425

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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