Минфин Азербайджана разместит на аукционе процентные гособлигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 17 августа 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1 092 дня и доходностью 6,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 15 февраля 2022 года, 16 августа 2022 года, 14 февраля 2023 года,15 августа 2023 года, 13 февраля 2024 года и на 13 августа 2024 года.

Срок оплаты по облигациям – 13 августа 2024 года.

Андеррайтером выпуска является инвестиционная компания Pasha Kapital. В ходе торгов допускается прием неконкурентных ордеров на сумму, не превышающую 20 процентов от объема выпуска облигаций.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов среднесрочных облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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