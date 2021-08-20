ИКГФ Азербайджана выставил на аукцион третий в 2021 г. транш ипотечных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению третьего в 2021 году транша ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана на сумму 55 миллионов манатов со сроком обращения 9 360 дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, общая сумма заказов по номинальным ценам составила 110 миллионов манатов, а срок погашения ценных бумаг - пятое апреля 2047 года.

В 2020 году общий объем эмиссии облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана составил 250 миллионов манатов.

Напомним, что ранее сообщалось о совокупных активах ИКГФ в размере 1,8 миллиарда манатов и капитале на уровне 822 миллионов манатов.

Более 96 процентов облигаций на корпоративном рынке ценных бумаг приходится на ценные бумаги ИКГФ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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