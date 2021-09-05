В Грузии названа объем средств, потраченных на борьбу с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В 2020-м и в первом полугодии 2021 года на борьбу с пандемией коронавируса в Грузии было направлено 13 процентов средств государственного резервного фонда. Об этом сообщает Институт развития свободы информации в Грузии (IDFI), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным IDFI, в отчетный период из резервного фонда было в целом выделено 67 миллионов лари (21 миллион долларов США), из них 61,8 миллиона лари (20 миллионов долларов) были направлены "на различные цели", в том числе на борьбу с пандемией - 7,9 миллиона лари (2,5 миллиона долларов).

Кроме того, из средств фонда 22,7 миллиона лари (7,3 миллиона долларов) было израсходовано на международные арбитражные споры и разбирательства в зарубежных судах, 14,4 миллиона лари (4,6 миллиона долларов) - на финансирование деятельности министерства обороны, 6,5 миллиона лари (два миллиона долларов) - на второй тур выборов и 5,6 миллиона лари (1,8 миллиона долларов) - на закупку лоббистских и консультационных услуг.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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