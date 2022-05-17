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Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

Финансы Материалы 17 мая 2022 17:00
Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 17 мая 2022 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 820 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона 11 инвесторов подали 16 заявок в ценовом диапазоне от 93,7625 (семь процентов) до 98,2895 маната (5,9 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций и средневзвешенная цена были определены на уровне 97,4452 маната (6,1 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 101 746 600 манатов, а объем размещения – до 40 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - 11 мая 2023 года.

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