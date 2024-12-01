ITFC разработает региональный план привлечения инвестиций для всех стран ЦА

БАКУ /Trend/ - Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC) и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP) разработают региональный план привлечения инвестиций для всех стран Центральной Азии (ЦА), сообщает Trend.

Согласно данным ITFC, сегодня ITFC и ESCAP приступили к реализации стратегического партнерства по проекту в рамках программы TCCA+, нацеленного на "Увеличение экспорта через прямые иностранные инвестиции (ПИИ)".

Этот проект дополняет флагманскую программу ITFC TCCA+, которая направлена на достижение инклюзивного экономического роста, регионального экономического сотрудничества и развитие торговли среди стран-членов ОИС в Центральной Азии.

Бенефициарами нового проекта "Увеличение экспорта через прямые иностранные инвестиции (ПИИ)" являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Проект сосредоточен на трех ключевых задачах: увеличение экспорта через ПИИ: в Азербайджане, Казахстане и Таджикистане проект сосредоточится на оживлении ПИИ в таких стратегических секторах, как цифровые услуги, сельское хозяйство, освещение и нефтехимия; масштабирование цифровых и технологических компаний: на региональном уровне проект будет поддерживать компании из Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в привлечении ПИИ и выходе на международные рынки; разработка регионального плана привлечения инвестиций: будет создан и внедрен план привлечения инвестиций под руководством команды ESCAP в рамках СПЕКА, охватывающий все шесть стран Центральной Азии.

Отмечается, что в рамках реализации проекта ITFC и ESCAP будут тесно сотрудничать с национальными и региональными заинтересованными сторонами, включая правительства, агентства по продвижению инвестиций (IPAs) и частный сектор, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта.

Ключевые результаты ожидаются в 2025 году: разработка и реализация планов действий по продвижению экспорта через ПИИ в Азербайджане, Казахстане и Таджикистане; укрепление возможностей агентств по продвижению инвестиций (IPAs) путём внедрения показателей измерения эффективности ПИИ при продвижении устойчивых инвестиционных проектов, способствующих торговле; обучение 18 цифровых и технологических компаний региона, что позволит им привлекать ПИИ и повышать свою международную конкурентоспособность; запуск регионального плана привлечения инвестиций на форуме TCCA+ в Азербайджане в 2025 году, что дополнительно укрепит региональное сотрудничество.

Отметим, что ITFC является членом группы Исламского банка развития (IsDB). Она была создана с основной целью содействия развитию торговли между странами-членами ОИС, что в конечном итоге способствует общему улучшению социально-экономических условий жизни людей во всем мире. Начав свою деятельность в январе 2008 года, ITFC предоставила финансирование в размере 75 миллиардов долларов США странам-членам ОИС, став ведущим поставщиком торговых решений для удовлетворения их потребностей. С миссией стать катализатором развития торговли для стран-членов ОИС и за их пределами корпорация помогает организациям из стран-членов получить лучший доступ к торговому финансированию и предоставляет им необходимые инструменты для повышения их конкурентоспособности на глобальном рынке.