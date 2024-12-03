SOFAZ увеличил продажу валюты

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) в ноябре 2024 года продал иностранной валюты на 574,6 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в SOFAZ.

Согласно информации, это на 230,6% больше, чем в прошлом месяце.

Отметим, что на аукционах в октябре SOFAZ продал 174,4 млн долларов.

В январе-ноябре этого года SOFAZ осуществил продажу валюты на сумму 6 миллиардов 494 миллиона долларов США.

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