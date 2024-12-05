ITFC запустила инициативу по привлечению инвестиций для стартапов и МСП Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC), Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP) в сотрудничестве с Gobi Partners, ведущей венчурной компанией в Азии, и GUIDE, организацией по развитию предпринимательства, запустили инициативу для поддержки стартапов и малых и средних предприятий (МСП) Центральной Азии (ЦА), сообщает Trend.

Согласно данным ITFC, эта инициатива будет поддерживать стартапы и малые и средние предприятия (МСП) Центральной Азии в выходе на рынки и привлечении инвестиций для увеличения экспорта цифровых услуг из региона.

"Открытый конкурс для стартапов и МСП Центральной Азии будет объявлен в январе 2025 года, а сама программа официально стартует в мае 2025 года", - отмечается в информации ITFC.

Отметим, что ITFC является членом группы Исламского банка развития (IsDB). Она была создана с основной целью содействия развитию торговли между странами-членами ОИС, что в конечном итоге способствует общему улучшению социально-экономических условий жизни людей во всем мире.

ESCAP является наиболее инклюзивной межправительственной платформой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Комиссия способствует сотрудничеству между 53 государствами-членами и 9 ассоциированными членами в поиске решений для устойчивого развития. ESCAP является одной из пяти региональных комиссий ООН.