В Азербайджане вырос оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2024 года оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения превысил 19,808 миллиарда манатов, что на 11,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend.

По данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, на первое декабря 2024 года в объектах торговли и услуг установлены 103 419 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Отметим, что их установка осуществляется поэтапно со второго квартала 2019 года.

Напомним, что в 2023 году оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения достиг отметки почти 22 миллиарда манатов (рост на 14,2 процента).