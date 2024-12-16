Стала известна дата объявления решения ЦБ Азербайджана по учетной ставке

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 18 декабря объявит очередное решение по параметрам процентного коридора.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Напомним, что ЦБА первого ноября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента.

Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

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