Обсуждены потенциальные проекты развития “зеленых” энергетических возможностей между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев 13 ноября встретился с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Дином Сюэсяном.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах, также особо была отмечена Совместная декларация об установлении стратегического партнерства, принятая руководителями стран в июле текущего года

Дин Сюэсян, находящийся с визитом в Азербайджане для участия в качестве специального представителя Китайской Народной Республики в Саммите мировых лидеров по климатической деятельности в рамках COP29, подчеркнул важность международных усилий по продвижению глобальной "зеленой" повестки дня и обсудил потенциальные проекты по развитию "зеленых" энергетических возможностей Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями о еще большем приложении усилий по углублению нашего сотрудничества с широкой повесткой дня по многим направлениям и обогащению его новым содержанием.

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