Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 14 ноября 2024 22:36 (UTC +04:00)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 подписан ряд документов в сфере «зеленой энергетики» с китайскими компаниями.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, между министерством энергетики, компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и ООО «SOCAR Green» подписано исполнительное соглашение по проекту солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Физулинском районе. Также министерство энергетики и «China Energy Overseas Investment Co. Ltd» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Кроме того, министерство энергетики и компания China Datang Co. Ltd подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане. Меморандум предусматривает сотрудничество с компанией в области инвестирования в проекты возобновляемой энергетики, подготовки технико-экономических обоснований, проведения соответствующих исследований, а также изучения возможностей создания в Азербайджане Центра исследований и разработок возобновляемых источников энергии.

Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости