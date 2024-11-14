Минэнерго Азербайджана подписало с китайскими компаниями документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 подписан ряд документов в сфере «зеленой энергетики» с китайскими компаниями.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, между министерством энергетики, компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и ООО «SOCAR Green» подписано исполнительное соглашение по проекту солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Физулинском районе. Также министерство энергетики и «China Energy Overseas Investment Co. Ltd» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Кроме того, министерство энергетики и компания China Datang Co. Ltd подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане. Меморандум предусматривает сотрудничество с компанией в области инвестирования в проекты возобновляемой энергетики, подготовки технико-экономических обоснований, проведения соответствующих исследований, а также изучения возможностей создания в Азербайджане Центра исследований и разработок возобновляемых источников энергии.