В рамках COP29 состоялся инвестиционный форум по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 состоялся инвестиционный форум COP29 по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии, сообщает в пятницу Trend.

Как сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с странами Центральной Азии в реализации региональных проектов в области возобновляемой энергетики.

"В последние годы страны Центральной Азии реализуют значительные проекты, направленные на использование богатых возобновляемых энергетических ресурсов региона и критически важных минералов, необходимых для энергетического перехода. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с странами Центральной Азии в реализации региональных проектов в области возобновляемой энергетики. В этом контексте мы инициировали сотрудничество по стратегической инициативе реализации Зеленого энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан. Эта инициатива направлена на усиление роли наших стран в зеленом энергетическом переходе и укрепление энергетической безопасности. Эти усилия создают привлекательные возможности для международных инвесторов", - сказал он.

Далее, он отметил, что обсуждения, проведенные в рамках COP29, укрепят партнерство в области зеленой энергетики со странами Центральной Азии.

"Одновременно IRENA запускает Инициативу ускоренного партнерства по возобновляемой энергетике в Центральной Азии, целью которой является достижение зеленой и инклюзивной экономической трансформации в регионе. Мы убеждены, что, преодолевая ключевые препятствия и укрепляя региональное сотрудничество, это партнерство существенно поддержит Центральную Азию в достижении целей в области возобновляемой энергетики, укреплении энергетической безопасности и выполнении глобальных климатических задач. Мы надеемся, что этот форум и обсуждения, проведенные в рамках COP29, укрепят партнерство в области зеленой энергетики со странами Центральной Азии, привлекут интерес инвесторов и энергетических компаний и приведут к плодотворным результатам, которые ускорят реализацию наших совместных проектов", - сказал он.