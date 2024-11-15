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SOCAR объявила основные этапы, необходимые для достижения целей по нулевым чистым выбросам

Зеленая экономика Материалы 15 ноября 2024 17:32 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Достигнув цели нулевых чистых выбросов к 2050 году, SOCAR нацелен стать энергетическим чемпионом Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Кянан Наджафов на мероприятии, посвященном запуску "Портала зеленого развития".

Он сказал, что цель достижения этих целей была объявлена на COP28.

"В настоящее время мы находимся на пути к этой трансформации. Мы можем достичь этих целей в 3 этапа. Первый этап, декарбонизация. Мы используем высокие технологии для достижения декарбонизации. Второй этап - организационная трансформация. То есть мы хотим сформулировать наш менталитет возобновляемых источников энергии.

На третьем этапе же мы работаем с нашими международными партнерами над созданием совместных предприятий на водородной, солнечной и ветровой энергии", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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