Азербайджан соотносит экономическое развитие с климатическими действиями - Мухтар Бабаев

БАКУ / Trend/ – Азербайджан соотносит экономическое развитие с климатическими действиями и адаптируется к растущим последствиям изменения климата.

Как сообщает Trend в пятницу, об этом президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в видеообращении на мероприятии "Развитие климатических действий через сотрудничество Юг-Юг: Роль НПО"

"У Азербайджана есть богатый опыт работы в области сотрудничества Юг-Юг. Мы гордимся тем, что в течение четырёх лет председательствовали в Движении неприсоединения. Это движение — лишь один из путей, через который развивающиеся страны могут сотрудничать и добиваться прогресса. Неправительственные организации и группы гражданского общества играют важную роль в развитии климатических действий. Они привносят новые перспективы, идеи и стратегии, а также усиливают голоса уязвимых сообществ. Климатический кризис затрагивает всех, но его последствия распределяются неравномерно. Мы не можем оставить без внимания голоса местных народов, общин, активистов, молодёжи и других уязвимых групп. Их взгляды необходимы для разработки справедливых, честных и действительно эффективных решений. На этом пути важную роль играет также частный сектор. Многие предприятия уже демонстрируют лидерство в достижении климатических целей", - сказал он.