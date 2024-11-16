Официальный представитель ООН обратился на COP29 к лидерам G20

БАКУ /Trend/ - Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил обратился к лидерам G20 в рамках COP29.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики в рамках COP29.

Он подчеркнул важность принятия срочных и более эффективных мер по разрешению глобального кризиса, вызванного изменением климата.

"Саммит G20 в Рио-де-Жанейро на следующей неделе - это возможность для важного посыла. Климатический кризис должен стать главной повседневной проблемой крупнейших экономик мира. В противном случае этот кризис окажет глубокое экономическое и социальное воздействие на все страны", - сказал Саймон Стил.

Официальный представитель ООН отметил, что переговоры по новой цели климатического финансирования в рамках COP29 в Баку продолжаются.

"На COP все понимают масштабы ответственности. Работа идет днем и ночью", - отметил он.

Подчеркнув, что G20 играет важную роль в борьбе с изменением климата, Саймон Стил призвал лидеров к еще большему выделению грантов и льготного финансирования, ускорению реформ диверсифицированных банков развития и облегчению долгового бремени. Он отметил, что уязвимые страны не могут принять более смелые меры по борьбе с изменением климата, не избавившись от долгового бремени.

"В это нестабильное время международное сотрудничество - единственный шанс человечества пережить глобальное потепление. Лидеры G20 должны дать однозначный посыл, что нет другого выхода, кроме как действовать сообща", - добавил Саймон Стил.

Саммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.