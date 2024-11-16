Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии на Южном Кавказе и в Черноморском регионе - Румен Радев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент Болгарии Румен Радев в интервью журналу Caspian Energy.

Последний номер издания посвящен 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящем в Азербайджане.

Румен Радев отметил, что интенсивные политические диалоги, проводимые между двумя странами в последние годы, свидетельствуют об углублении отношений.

Он отметил необходимость сотрудничества для укрепления устойчивости стран путем своевременного реагирования на изменение климата.

Отвечая на вопрос о потенциале развития связей между Болгарией и Азербайджаном, Румен Радев отметил, что подписанная в мае в Баку с Президентом Ильхамом Алиевым "Совместная декларация об усилении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария" расширяет масштабы партнерства. Он также подчеркнул, что открытие офиса SOCAR в Софии - позитивный шаг.

Президент Болгарии также отметил необходимость поощрения связей между бизнес-структурами и перспективы развития долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений в области высокотехнологичной промышленности, беспилотных летательных аппаратов, автомобильного сектора и чистых технологий.

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