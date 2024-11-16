COP for Hope: Россия и Азербайджан обсуждают создание единых углеродных рынков - Борис Титов (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Юрьевич Титов.

В эксклюзивном интервью Trend Борис Титов подчеркнул, что Россия и Азербайджан обсуждают создание единых углеродных рынков.

"Мы очень близкие страны — в человеческом, политическом и экономическом смысле. У нас схожие точки зрения по многим вопросам. Если говорить об экологической повестке, мы обсуждаем совместные решения не только в двустороннем формате, но и в рамках ШОС и БРИКС. Например, создание единых углеродных рынков или хотя бы унификация их требований. Это важный шаг, который позволит активнее развивать "зелёные" проекты. Это один из перспективных форматов взаимодействия", - сказал он.

По его словам, между Азербайджаном и Россией очень высокий уровень экономического сотрудничества.

"Во-первых, сотрудничество исторически всегда было очень тесным. Миллионы нитей связывают нас — между людьми, народами наших стран в экономической, общественной, культурной сферах. Даже вчера на открытии выставки ковров были представлены азербайджанские, российские, турецкие и другие художники. То есть сегодня нас связывает огромное количество самых разных нитей.

В экономическом плане, конечно, открываются новые возможности. Мы говорим о новых транспортных схемах, таких как "Север-Юг" — большой проект, который сейчас реализуется. Совместные предприятия работают в различных отраслях: химии, машиностроении, сельском хозяйстве. Поэтому мы сегодня как никогда близки в экономическом плане", - отметил Титов.

Говоря про роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в развитии транспортно-логистического сотрудничества, особенно в рамках международных коридоров, таких как "Север-Юг" специальный представитель отметил, что сильно поможет МСБ

"Проект масштабный и он будет очень сильно помогать малому бизнесу, потому что логистика станет значительно проще. И даже те товары, предназначенные для российского рынка, будут доставляться дешевле. То же самое касается поставок в Иран. Это действительно крупный коридор. Малый бизнес получит не только логистические преимущества, но и дополнительные заказы. Обслуживание подобных магистралей требует участия множества компаний — от тех, кто занимается текущим ремонтом, до поставщиков продуктов питания. Таким образом, малый бизнес всегда выигрывает", - заявил он.

Борис Титов подчеркнул, что обе страны обсуждают множество проектов.

"Сегодня активно работают различные институты. Прежде всего, это межправительственная комиссия и деловой совет, в который входят многие предприниматели, находящие общие точки соприкосновения. Я сам присутствовал на заседаниях межправительственной комиссии. Это серьёзная работа, которой руководят два вице-премьера — Мустафаев и Оверчук. Обсуждается множество проектов, и каждый предприниматель, если его проект хорошо подготовлен и приносит выгоду не только бизнесу, но и обеим странам, имеет право на поддержку и получает её", - сообщил он.

Специальный представитель отметил, что у Азербайджана и России идёт активное развитие в разработке "зелёных" проектов.

"Проектов много у обеих сторон. Это и альтернативные источники энергии, и вопросы утилизации попутных газов. Сегодня в этом направлении идёт активное развитие", - отметил Титов.

По его словам, малый и средний бизнес может удвоить, а то и утроить свою активность в совместной работе.

"Особенно перспективны сельское хозяйство и товары широкого потребления. Например, виноделие: в России сегодня много малых виноделен, которые могли бы поставлять свою продукцию в Азербайджан. В Азербайджане тоже эта отрасль развивается стремительно. Совместными усилиями можно создать единый рынок виноделия", - подчеркнул он.

Титов также заявил, что между Россией и Азербайджаном нет необходимых барьеров для устранения в торговле.

"Барьеров очень мало. У нас свободная зона, нет тарифов, что упрощает торговлю", - заявил Титов.

Специальный представитель Президента РФ отметил, что есть три перспективные отрасли для дальнейшего развития партнёрства в области малого и среднего бизнеса между нашими странами.

"Прежде всего, это сельское хозяйство, пищевая промышленность и виноделие. Также перспективны ресторанный бизнес и общепит. В Москве много азербайджанских ресторанов, а в Азербайджане начинают появляться российские. Здесь ещё огромный потенциал. Поэтому перспективы малого и среднего бизнеса между нашими странами я оцениваю как очень большие",- заключил он.