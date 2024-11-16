Многие NDC разрабатываются без учета последних данных - Пабло Виейра

БАКУ/Trend/- Многие новые национально определяемые вклады (NDC) разрабатываются без учета последних данных.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал директор Партнерства NDC Пабло Виейра на сессии "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Многие новые NDC разрабатываются без учета того, что на самом деле произошло в последние годы. Одна из форм поддержки, которую мы предоставляем через наших членов, заключается в подведении итогов почти десятилетних обязательств по первым двум раундам NDC. Таким образом, предстоит еще многое сделать, и усиление ответственности правительств за выполнение своих обязательств является ключевой задачей, требующей внимания на глобальном уровне",- сказал он.

Виейра отметил, что странам необходимо обеспечить приверженность климатическим действиям, включая разработку NDC которые должны быть представлены в следующем году.

"Нужна благоприятная политика, законодательная и нормативная база для продвижения климатических действий и мобилизации финансирования, а также координация, потенциал и прозрачность,"- отметил он.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.