COP for Hope: Мы верим, что развитые страны предпримут решительные шаги в отношении финансов - иностранный участник COP29

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал представитель международной инициативы"People Empowering People (PEP) Africa" Мелвин Ваджири.

Он сказал Trend, что рад быть в Баку.

Ваджири также выразил надежду на то, что развитые страны предпримут решительные шаги в вопросе финансирования.

"Баку-прекрасный город. Он имеет богатую историю и очаровательный архитектурный стиль. Люди здесь очень добрые. Баку открыл двери для представителей западных и южных стран и дал возможность обсудить здесь весьма важные вопросы, связанные с изменением климата. Поэтому хочу выразить благодарность официальному Баку.

Мой главный посыл по COP29 заключается в том, что мы должны быть дружественными к окружающей среде. Мы не должны делать живых существ и наш мир в целом жертвами изменения климата, мы должны делать все возможное для того, чтобы избежать этого. Здесь также важно, чтобы государства-члены выполняли возложенные на них обязательства. В частности, мы надеемся, что развитые страны предпримут решительные шаги в вопросе финансирования", - отметил Мелвин Ваджири.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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