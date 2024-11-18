Бакинская инициатива - выражение нашей приверженности деятельности по борьбе с изменением климата, ориентированной на человека - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Бакинская инициатива является выражением приверженности Азербайджана деятельности по борьбе с изменением климата, ориентированной на человека.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на "встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего", проходящей в рамках COP29 в Баку.

По его словам, изменение климата влияет на все сферы человеческой жизни, здоровье, системы образования, энергетические рынки, институты, возможности, доступные для будущих поколений.

"Мы должны инвестировать в людей, и эти инвестиции должны быть сделаны на самой ранней стадии изменения климата. Для того, чтобы гарантировать, что дети и молодежь станут частью сплоченного общества, связанного с образованием, здравоохранением и развитием навыков.

Эти инвестиции предназначены не только для обеспечения устойчивости, но и для улучшения усилий по смягчению последствий изменения климата. Это означает подготовку навыков и требований будущего и снижение текущего воздействия на здоровье и бизнес.

Хотя во многих переговорах обсуждаются ключевые вопросы человеческого развития, впервые комплексный, взаимосвязанный подход был выдвинут на передний план с введением Дня человеческого развития в качестве центрального направления наших политических усилий.

Бакинская инициатива является выражением и продолжением нашей приверженности деятельности по борьбе с изменением климата, ориентированной на человека. Эта инициатива требует диверсифицированного и целостного подхода, который укрепит глобальное сотрудничество между секторами, модернизирует инвестиции и обеспечит, чтобы человеческое развитие было ключевым элементом нашей климатической стратегии.

Часть Бакинской инициативы - вера в то, что человеческое развитие и климатическая деятельность являются взаимной ответственностью, а не отдельными объектами", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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