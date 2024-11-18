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Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 18 ноября 2024 16:17 (UTC +04:00)
Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) провела конференцию, посвященную деколонизации и "зеленому" будущему.

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии «Солидарность ради деколонизации и "зеленого" будущего», проведенном Бакинской инициативной группой (БИГ) в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой зоне", приняли участие депутаты подвергшихся в свое время колонизации Мали, Кении, Демократической Республики Конго, Нигерии, Джибути, Того, Мавритании, Зимбабве, Замбии и Камеруна, руководители неправительственных организаций, политики, экоактивисты, правозащитники.

На мероприятии, посвященном экологическим проблемам в бывших колониях, состоялся обмен мнениями о наиболее оптимальных путях к "зеленому" и свободному от иностранного влияния будущему африканского континента. В ходе обсуждений были затронуты негативные последствия колониализма в этих регионах, вопросы устойчивого развития и содействия экологическому восстановлению и стабильности. Участники мероприятия рассказали о продолжении колониальной политики ряда государств и осудили их попытки реализовать новые проявления колониализма. Было подчеркнуто, что Франция была изгнана из Сахельского региона Африки из-за колониальной политики. На мероприятии была заявлена важность деколонизации регионов, все еще находящихся под колониальным гнетом.

Выступившие заявили, что колониализм оставил глубокий след в Африке, и его последствия ощущаются и сегодня. Они отметили, что одной из самых больших проблем, стоящих перед континентом, является изменение климата. Связи между колониальным прошлым и нынешним климатическим кризисом в Африке многогранны и требуют детального анализа. Сообщалось, что колониальные державы превратили африканские страны в поставщиков сырья и дешевой рабочей силы, предотвращая развитие местной промышленности и сельского хозяйства. Эта политика сделала экономику бывших и настоящих колониальных стран зависимой от экспорта и уязвимой перед внешними потрясениями, а также изменением климата. Использование колонизаторами неустойчивых методов управления земельными ресурсами, такими как посадка монокультур и вырубка лесов, привело к деградации почв и снижению урожайности. Это, в свою очередь, повысило уязвимость африканских стран к засухе и другим экстремальным погодным явлениям. Многие африканские страны стали крупными экспортерами нефти и газа, увеличивая свою зависимость от ископаемого топлива и замедляя переход к возобновляемым источникам энергии. Изменение климата вызывает более частые и сильные засухи и наводнения, что оказывает негативное воздействие на сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом. Это вызывает такие проблемы, как повышение уровня морей, распространение болезней и миграция.

Отметим, что это мероприятие БИГ было организовано в рамках грантового конкурса «COP29: международные инициативы», объявленного совместно министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Агентством государственной поддержки НПО.

В рамках мероприятия был показан видеоролик о деятельности Бакинской инициативной группы (БИГ). Была организована выставка фотографий, запечатлевших негативные последствия ядерных испытаний Франции в странах Африки, подчеркнуто, что эти испытания оставили токсичное наследие в регионах, где они проводились.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего (ФОТО)
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