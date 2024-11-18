"Зеленые навыки" поддержат переход к зеленой экономике - Мэри Криг

БАКУ /Trend/ - Мы знаем, что "зеленые навыки" поддержат переход к зеленой экономике, а закон об окружающей среде, который является юридически обязательным, поможет нам достичь наших целей по всей стране.

Об этом заявила заместитель госсекретаря парламента Великобритании (министр природы) Мэри Криг во время выступления на трехстороннем круглом столе высокого уровня по зеленой работе и навыкам, сообщает Trend.

Она отметила, что в Великобритании ждут, что экономический переход затронет около 6,3 миллиона рабочих мест.

"Таким образом, это глобальная проблема, и нам нужно международное сотрудничество, чтобы каждый мог добиться успеха. Мы создаем Skills England, совершенно новую организацию для компетентной оценки национальных и региональных потребностей в навыках.

Он обеспечит всестороннюю поддержку в обучении, соответствующую этим потребностям. Это также обеспечит большую гибкость для учащихся и работодателей", - сказала она.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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