Инициатива "Baku Harmoniya" устраняет три ключевых пробела - замминистра

БАКУ /Trend/ - Инициатива "Baku Harmoniya" устраняет три ключевых пробела.

Как передает Trend во вторник, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"В Азербайджане мы уже воплощаем принципы гармонии. Электронные платформы и цифровизация революционизируют доступ фермеров к данным и ресурсам в режиме реального времени. С продолжающимися модернизациями мы оптимизируем использование воды, чтобы обеспечить устойчивость наших регионов. Мы инвестируем в фермеров как в решателей проблем, предоставляя обучение, инструменты и финансовые стимулы для внедрения климатически устойчивых практик. Но самое главное — мы привержены инклюзивному росту. От расширения прав женщин и молодежи в сельском хозяйстве до поддержки сельских общин мы понимаем, что настоящий прогресс не оставляет никого позади", - сказала она.

По ее словам, "Baku Harmoniya" устраняет три ключевых пробела.

"Обмен знаниями - фермеры часто сталкиваются с трудностями в доступе к лучшим практикам и инновациям. Платформа "Baku Harmoniya" станет центром обмена знаниями, делая глобальные уроки применимыми на местном уровне.

Координация финансирования - несмотря на существование финансирования, оно часто фрагментировано. Председательство COP29 также работает с инициативой FAST для поиска дополнительных ресурсов и климатических фондов, которые позволят фермерам и сельским общинам развивать навыки и ускорить доступ к новым цифровым технологиям. Инициатива "Baku Harmoniya" станет платформой для регулярного обмена опытом и укрепления доверия, внося прямой вклад в план работы партнерства FAST.

Единые действия - вместо разрозненных усилий "Baku Harmoniya" стимулирует сотрудничество через сектора и границы, ускоряя прогресс в области продовольственной безопасности, сохранения водных ресурсов и климатических действий", - заявила И.Гадимова.