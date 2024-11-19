БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует ежегодно увеличивать площадь применения водосберегающих технологий на 150 тысяч гектаров.

Как сообщает Trend во вторник, об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы на мероприятии, посвященном теме: "COP to COP Наследие агропромышленного комплекса: ключ к достижению глобальных климатических целей".

"Мы активно работаем над сокращением потребления воды в сельском хозяйстве. В этом году водосберегающие технологии применены на площади 400 тысяч гектаров. Наша цель – увеличивать эту площадь на 150 тысяч гектаров ежегодно. Мы субсидируем до 80 процентов расходов на внедрение водосберегающих технологий. Это особенно важно для южных регионов страны. Такие меры позволяют эффективнее использовать водные ресурсы, одновременно стабильно повышая урожайность", – отметил он.

Наопмним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.