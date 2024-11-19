На COP29 прошла встреча на тему климатоустойчивых методов ведения сельского хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В павильоне Азербайджана, функционирующем в "Голубой зоне" COP29, состоялась министерская встреча высокого уровня по совершенствованию климатоустойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Азербайджана, сообщает Trend.

Модератором панельной дискуссии, проводимой в День продовольствия, сельского хозяйства и воды, выступил региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу.

Выступивший на встрече министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов рассказал о мерах, проводимых в Азербайджане в направлении развития устойчивого к климату сельского хозяйства.

Министр отметил, что особое внимание уделяется внедрению инноваций в аграрной сфере, международному сотрудничеству в этом направлении. Правительство Азербайджана придает особое значение снижению климатических рисков и повышению эффективности водных ресурсов посредством устойчивых к климату методов ведения сельского хозяйства. Важное значение имеет модернизация ирригационных систем и эффективное управление водными ресурсами в засушливых регионах. Деятельность фермеров всесторонне поддерживается. Программы субсидий, ссуды под низкие проценты и инвестиционные гранты дают фермерам возможность внедрить новые технологии, повысить производительность и уменьшить при этом воздействие на окружающую среду.

Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства и животноводства Уругвая Фернандо Маттос Коста отметил, что ограниченные земельные и водные ресурсы на фоне изменения климата оказывают давление на процесс производства сельскохозяйственной продукции. Говоря о важности развития малых фермерских хозяйств, уругвайский министр подчеркнул важность всесторонней и необходимой поддержки сельхозпроизводителей в этом направлении.

Заместитель министра сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики Ахмед Багчи подчеркнул важность международного сотрудничества в области инноваций в сфере сельскохозяйственных технологий, устойчивых методов управления земельными ресурсами и водными ресурсами для обеспечения продовольственной безопасности в различных странах.

Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы отметил, что в стране уделяется особое внимание построению устойчивого сельского хозяйства на основе современных технологий. Было отмечено, что Казахстан, находящийся в процессе преобразования сельского хозяйства в современное и цифровое сельское хозяйство, использует цифровые технологии для развития сельских районов и их интеграции в цепочку создания стоимости.

Панельные дискуссии продолжились в формате вопросов и ответов.

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