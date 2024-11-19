Климатические катастрофы становятся все более серьезными, непредсказуемыми и смертоносными - Даниэле Виолетти

БАКУ /Trend/ - Климатические катастрофы становятся все более серьезными, непредсказуемыми и смертоносными.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный директор управления программ Рамочная Конвенция по изменению климата ООН (UNFCCC) Даниэле Виолетти, выступая на заседании под названием "Ускорение адаптационной деятельности на COP29: Прогресс в формировании и реализации национальных планов адаптации".

Он отметил, что только в 2023 году стихийные бедствия нанесли США ущерб на сумму более 95 миллиардов долларов.

"Мы также увидели бездействие, нарушение цепочек поставок, рост цен на продукты питания. Мир должен адаптироваться.

На этой конференции мы находимся в позиции, чтобы обеспечить правильную разработку, хорошее финансирование и полную реализацию национальных планов адаптации, а также внести необходимые изменения для защиты жизней и средств к существованию людей.

Мы должны использовать каждый ресурс, который у нас есть, и первый ресурс - это знания, которые мы уже собрали коллективно. Мы должны дать людям возможность сделать мир лучше. Адаптация - это трансформация", - добавил Д.Виолетти.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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