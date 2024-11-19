Новая Зеландия выделит дополнительные средства на борьбу с последствиями изменения климата - министр

БАКУ /Trend/ - Новая Зеландия выделяет дополнительные 10 миллионов долларов США в Глобальный фонд для реагирования на потери и ущерб, вызванные изменением климата.

Об этом сказал министр по вопросам изменения климата Новой Зеландии Саймон Уоттс, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Мы стремимся, чтобы этот фонд обеспечивал эффективную поддержку наиболее пострадавших сообществ, помогая им восстанавливаться после климатических воздействий и строить более устойчивое будущее", - отметил он.

Министр подчеркнул, что ранее Новая Зеландия уже объявила о выделении 20 миллионов долларов США на поддержку Тихоокеанского фонда устойчивости - регионального решения, созданного самими странами Тихоокеанского региона для укрепления их способности противостоять изменениям климата.

"Изменения климата представляют собой серьезный вызов для всех стран, но Новая Зеландия твердо привержена достижению своих климатических целей и готова вносить вклад в минимизацию воздействия климатического кризиса. Мы гордимся нашей работой с партнерами, особенно в Тихоокеанском регионе, поддерживая их климатические приоритеты. Новая Зеландия внедряет инновационные подходы к климатическому финансированию, включая Country Flexible Finance, которая позволяет партнерам самостоятельно определять направления использования полученных средств", - сказал он.

Уоттс также отметил, что Новая Зеландия продолжает развивать возобновляемую энергетику. 85% электроэнергии в стране уже производится из возобновляемых источников, и планируется удвоить этот показатель к 2050 году.