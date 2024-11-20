COP29 самый организованный из всех предыдущих – представительница Израиля

БАКУ /Trend Life/ - Организация COP29 - фантастическая. Я была на многих COP, но в Баку - это самый организованный из всех предыдущих.

Об этом сказала Trend руководитель Climate Tech Propel Рейчел Барр из Израиля.

"Климатическую проблему можно решить, поэтому весь мир собрался здесь. COP29 – это послание надежды человечеству. Я думаю, что ключевым элементом является сосредоточение внимания на выбросах, образующемся при добыче нефти и газа. У нефтегазовой отрасли есть огромные возможности для увеличения своих доходов за счет сокращения выбросов метана, которые в настоящее время сжигаются на факелах. Метан можно продавать. Время пришло", - отметила она.

Рейчел Барр, которая впервые приехала в Азербайджан, отметила красоту страны.

"Здесь прекрасная архитектура и природные ресурсы. Мы побывали на Огненной горе (Янардаг) и в Храме огня (Атешгях). Это было великолепно.Также мы побывали на грязевых вулканах в Гобустане - и это было потрясающе. Страна оказалась очень гостеприимной, а еда вкусной. Большое спасибо всем!", - добавила она.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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