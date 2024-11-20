БАКУ /Trend/ - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) остается верным своей миссии по продвижению безопасной и эффективной взаимосвязанности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров" в рамках COP29.

"Инициативы СВМДА охватывают пять ключевых направлений мер доверия: экономическое, экологическое, гуманитарное измерения, новые вызовы и угрозы, а также военно-политическое измерение. Государства-члены СВМДА стремятся вносить значительный вклад в экономическое и экологическое измерения, уделяя особое внимание развитию эффективных и устойчивых к изменению климата транспортных коридоров", - сказала она.

По ее словам, СВМДА остается верным своей миссии по продвижению безопасной и эффективной взаимосвязанности, что является основой для достижения устойчивого развития в Азии.

"Работая совместно с государствами-членами, региональными организациями и другими заинтересованными сторонами, мы можем превратить вызовы в возможности, обеспечив более светлое и взаимосвязанное будущее для нашего региона", - добавила она.